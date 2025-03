Habib Beye prolongé, Rennes fixe une seule condition

Dans : Rennes.

Par Quentin Mallet

La direction du Stade Rennais est pour le moment convaincue par le travail d’Habib Beye en tant qu’entraineur principal. Toutefois, avant de le prolonger, un détail important doit d’abord être réglé.

Cette saison ne restera pas dans les annales de l’histoire du Stade Rennais. Après un mercato estival jugé ambitieux pour se lancer sur les rails de la course à l’Europe, le club breton a vécu, match après match, toujours plus de déceptions. Aujourd'hui sous la houlette d'Habib Beye, le troisième entraineur rennais de la saison, les Rouge et Noir vont beaucoup mieux d'un point de vue sportif et mathématique. Tandis que la direction de Rennes a prévu de grands chamboulements l'été prochain, avec le départ de Frederic Massara et l'arrivée d'un nouveau directeur sportif, Beye devrait, quant à lui, être de la partie la saison prochaine. Cependant, il reste encore un détail à régler avant de parler de prolongation, révèle L'Equipe.

Habib Beye prolongé, oui mais...

Au moment de s’engager avec le Stade Rennais, Habib Beye n’a signé qu’un contrat de six mois. La direction rennaise n’a pas voulu faire la même erreur qu’avec Jorge Sampaoli et s’est lancée sur un contrat très court afin de tout réévaluer à l’issue de la saison. Comme l’indique L’Equipe, Arnaud Pouille, le président du club breton, a pris la décision de prolonger Habib Beye, mais uniquement quand le maintien sera mathématiquement assuré.

« C’est la tendance, comme celle de se projeter aussi avec Beye, déjà impliqué sur la prochaine préparation estivale. Sauf fin de saison sans saveur qui ramènerait sur la table le sujet Franck Haise, lequel se sent bien à Nice, le coach franco-sénégalais sera mécaniquement prolongé quand Rennes aura obtenu son maintien mathématiquement », peut-on lire dans les colonnes du journal sportif français. Une mission maintien qui a pour le moment porté ses fruits : Rennes a huit points d’avance sur le barragiste, à huit journées de la fin.