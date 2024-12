20 millions et une visite programmée, le coup de génie de Rennes

Dans : Rennes.

Par Guillaume Conte

Le Stade Rennais a surpris tout le monde ces dernières heures en avançant de manière décidée sur deux transferts de gala.

En quête de sang neuf pour inverser une tendance négative qui commence à sacrément durer, le Stade Rennais avait promis de faire un mercato ambitieux. C’est très bien parti puisque le club breton a avancé sur les signatures de Brice Samba et de Seko Fofana. Ce dernier avait tout de même quitté Lens en 2023 après avoir signé une prolongation de contrat spectaculaire au milieu de terrain un an plus tôt, ce qui n’avait pas été totalement digéré dans l’Artois. Son retour est donc plus rapide que prévu, puisque l’Ivoirien de 29 ans a reçu le feu vert pour quitter Al-Ettifaq et a pris la direction de la France.

Selon L’Equipe, sa visite médicale devrait même avoir lieu ce dimanche, dans le cadre d’un transfert à 20 millions d’euros qui a surpris par sa soudaineté et son timing. Mais également son montant, car malgré la faible intérêt pour le championnat saoudien, aller chercher le milieu de terrain a coûté à peine moins que le prix déboursé par le club de la ville de Dammam il y a un an, qui était de 25 millions d’euros. Mais il faut croire que le Rennes version Jorge Sampaoli a envie de frapper vite et fort cet hiver, et ce recrutement XXL qui se dessine le démontre.