Rennes tranche l'avenir du flop Seko Fofana ‍!

Dans : Rennes.

Par Quentin Mallet

Recruté pour 20 millions d’euros lors du dernier mercato hivernal, Seko Fofana est rapidement devenu un joueur très utilisé de l’effectif du Stade Rennais. Malgré ses prestations mitigées, il sera la plaque tournante de la formation d’Habib Beye la saison prochaine.

L’hiver dernier, le Stade Rennais surprenait tout le monde en s’offrant Seko Fofana. L’ancienne star du RC Lens quittait alors l’Arabie saoudite et Al-Nassr pour un montant de 20 millions d’euros. Un transfert marquant qui, pour le moment, ne porte pas totalement ses fruits. En effet, Fofana peine à montrer ses qualités de leader technique sur le terrain, comme il le faisait systématiquement chez les Sang et Or. Le tout en étant le plus gros salaire du club avec des émoluments estimés à 400 000 euros brut par mois. Forcément, les supporters rennais sont frustrés de le voir jouer à ce niveau et certains le voient même comme un boulet. Pour autant, la direction rennaise a un plan bien défini pour son milieu de terrain.

Seko Fofana, la star de la saison prochaine

Rennes : Sampaoli se dédouane, il accuse le mercato https://t.co/fDYMHUVLLJ — Foot01.com (@Foot01_com) March 29, 2025

Recruté pour relancer le Stade Rennais, Seko Fofana ne parvient pour le moment pas à se montrer aussi décisif qu’il ne l’était par le passé. Malgré tout, la direction du club veut absolument compter sur lui la saison prochaine. Mieux, c’est autour de lui qu’elle veut axer tout son mercato estival pour préparer l’exercice 2025-2026, indique L’Equipe. En interne, Seko Fofana est particulièrement apprécié pour son rôle auprès des jeunes de l’équipe qu’il encadre tel le leader qu’il doit être.

Habib Beye est d'ailleurs ravi d’avoir dans son effectif un joueur avec une expérience pareille. « Il est très proche des jeunes, il les aide à être plus performants. Il a connu le très haut niveau et doit le transmettre dans l'exigence d'un entraînement. Je n'ai pas de souci à me faire sur ce que Seko apportera au club mais je veux qu'il prenne encore plus de responsabilités, sur ce qu'il apporte individuellement mais aussi dans le collectif », a expliqué l’entraineur du Stade Rennais dans des propos rapportés par le quotidien sportif français. En attendant, il devra faire beaucoup mieux sur le rectangle vert pour espérer garder sa place de titulaire. Une place qu'il perd progressivement depuis plusieurs matchs.