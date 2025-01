Rennes ‍: Canal+ dit au revoir à Habib Beye

Dans : Rennes.

Par Guillaume Conte

Consultant très apprécié par le grand public, Habib Beye a évolué pendant 12 ans comme consultant ou commentateur de matchs pour Canal+, se spécialisant dans la Premier League avant de passer dans les émissions et les matchs phares de la chaine cryptée. Malgré son passage au Red Star comme entraineur en National, il n’a jamais lâché sa casquette de consultant qui lui donnait aussi une certaine visibilité.

Cette fois-ci, c’en est terminé pour son passage à l’antenne derrière le micro, puisque Canal+ a tout simplement pris les devants et a confirmé la signature d’Habib Beye au Stade Rennais en lui souhaitant bonne route pour la suite de sa carrière. Le technicien franco-sénégalais est arrivé en Bretagne et a réglé les derniers détails de sa venue pour six mois à la place de Jorge Sampaoli, avec une année supplémentaire en option en cas de succès.