Mandanda coule Rennes avec une énorme boulette

Dans : Rennes.

Par Guillaume Conte

Pour le retour de la Ligue 1, il y a eu des buts dans la première période entre Nice et Rennes. Ce sont les Aiglons qui sont en tête 3-1 à la pause, mais le moment crucial restera certainement le but du 2-1 pour les Azuréens. Alors que Rennes venait de revenir au score, Steve Mandanda a littéralement offert le ballon du but à Sofiane Diop, qui n’en demandait pas tant pour ajuster le gardien français après sa mauvaise relance. A l’heure où Jorge Sampaoli cherche à tout prix un remplaçant à l’ancien gardien de l’OM, le timing est terrible pour le club breton.