Le Stade Rennais offre un énorme cadeau à Nice

Dans : Rennes.

Par Mehdi Lunay

Troisième de Ligue 1, Nice est un candidat sérieux à la Ligue des champions. Les Aiglons profitent d'un bon début d'année 2025 avec notamment l'apport de Santamaria au milieu. Prêté par Rennes, le joueur était pourtant snobé par Jorge Sampaoli.

Raillé pour sa Ligue Europa ratée, l'OGC Nice ne fait plus rire grand monde en Ligue 1. Les Aiglons restent sur 7 succès en 11 matchs en 2025. Une superbe série qui leur a permis de monter sur le podium et de se mêler très sérieusement à la lutte pour la Ligue des champions. Franck Haise bénéficie du retour de blessure de nombreux cadres mais aussi d'un mercato malin. Nice a notamment récupéré Baptiste Santamaria du côté de Rennes. Titulaire à tous les matchs de championnat avec son nouveau club, le milieu prêté par les Bretons a stabilisé l'entrejeu azuréen.

Une gueule de bois sportive et financière pour Rennes

La joie niçoise tranche avec l'amère déception des Rennais. Si le club entraîné par Habib Beye s'est trouvé un milieu cohérent avec le duo James-Cissé, renforcer un concurrent direct à l'Europe en début de saison ne rend pas heureux les dirigeants. Dans le cas Santamaria, Rennes est surtout perdant sur le plan financier comme le souligne le quotidien Ouest-France. En effet, les Bretons ont prêté le milieu de terrain à Nice en prenant en charge la moitié de son salaire.

Et ce n'est pas tout puisque l'option d'achat était inférieure à 3 millions d'euros. Une aubaine pour Nice qui devrait la lever selon Ouest-France et ainsi réaliser une belle affaire. Côté rennais, on regrettera longtemps le passage raté de Jorge Sampaoli sur le banc. L'Argentin n'appréciait pas le joueur de 30 ans qu'il ne faisait plus jouer. Un gâchis immense qui aurait pu être évité avec une nomination d'Habib Beye à la place de son prédécesseur. Le Sénégalais est finalement arrivé à Rennes le 30 janvier, 8 jours après le départ de Santamaria pour Nice.