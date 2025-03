Rennes prépare un transfert spectaculaire en Ligue 1

Dans : Rennes.

Par Corentin Facy

A seulement 20 ans, Kévin Danois s’est imposé comme un rouage essentiel de l’AJ Auxerre, onzième de Ligue 1. A tel point que le jeune international français des U18 suscite l’intérêt de clubs plus huppés.

Formé à Auxerre, le jeune milieu défensif Kévin Danois est devenu au fil de la saison un joueur quasiment indiscutable aux yeux de son entraîneur Christophe Pélissier. Avec un profil de sentinelle devant la défense, il apporte un véritable équilibre à l’équipe bourguignonne et même s’il n’a pas encore été décisif offensivement, ses prestations ne passent pas inaperçues. La preuve, des clubs plus huppés commencent doucement à venir aux renseignements pour un potentiel transfert de Kévin Danois à la fin de la saison alors que son contrat avec l’AJA court jusqu’en juin 2028.

Le match d'hier de Kevin Danois est encore une bonne raison d'aimer le football et l'AJA



Exceptionnel pic.twitter.com/F4jrYSawVK — Tacalssyev (@Tacalssyev) March 15, 2025

A en croire les informations de Live Foot, le Stade Rennais fait partie des courtisans de l’international U18 de l’Equipe de France. Même s’il n’est pas encore certain de rester en Bretagne à la fin de la saison, Habib Beye se projette déjà sur la saison prochaine et l’ancien entraîneur du Red Star souhaite mettre l’accent sur le recrutement de jeunes joueurs prometteurs afin de créer un collectif tout neuf. Kévin Danois fait partie des éléments à fort potentiel ciblés par le club breton, mais pas uniquement puisque le média explique que « Rennes ne sera certainement pas seul sur le coup » pour s’attacher les services de l’un des milieux défensifs les plus prometteurs du championnat de France.

Kévin Danois dans le viseur du Stade Rennais

A ce stade, aucun prix n’a pour l’instant filtré mais de toute évidence, l’AJ Auxerre ne bradera pas l’un de ses meilleurs éléments, encore moins au vu de son âge et de sa situation contractuelle. Si le Stade Rennais veut empocher la mise, il faudra donc sortir le carnet de chèques et sans doute approcher la barre des 10 millions d’euros pour faire craquer les dirigeants de l’AJA. Le club breton est-il prêt à prendre un tel risque pour un joueur encore inexpérimenté, qui dispute seulement sa première saison en Ligue 1 ? Réponse au prochain mercato.