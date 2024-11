Rennes ‍: Sampaoli craint le pire contre l’ASSE

Dans : Rennes.

Par Corentin Facy

Battu par Lille le week-end dernier, le Stade Rennais tentera de décrocher sa première victoire sous l’ère Jorge Sampaoli samedi à Saint-Etienne dans un match de bas de classement que redoute le coach argentin.

Quinzième de Ligue 1 après sa défaite à Lille le week-end dernier, le Stade Rennais doit absolument empocher les trois points samedi après-midi face à Saint-Etienne pour ne pas glisser dangereusement dans la zone rouge. Jorge Sampaoli est en place depuis quinze jours, et espère décrocher sa première victoire en Bretagne ce samedi. Mais en conférence de presse, l’ancien entraîneur de l’Olympique de Marseille a fait part de toute sa méfiance avant ce rendez-vous de mal classés contre l’ASSE. Le technicien argentin a notamment insisté sur le fait que Saint-Etienne était programmé pour cette lutte pour le maintien, ce qui n’était pas du tout le cas des joueurs rennais, d’où une réelle inquiétude chez Jorge Sampaoli.

Sampaoli redoute le piège stéphanois

« Il faut beaucoup d’énergie pour sauver le club, pour le bien du Stade Rennais. Rennes n’a pas été habitué à cette positon. Nous allons affronter des équipes qui y sont habituées et savent jouer ce genre de match. Nous devons affronter cela avec responsabilité et agressivité. On doit travailler dans la continuité. C’est une lutte psychologique. On va jouer contre Saint-Etienne qui sait jouer ce genre de match. Si contre Saint-Etienne on est désordonnés, on va perdre » a prévenu Jorge Sampaoli, qui ne veut pas que ses joueurs s’attendent à un match trop facile contre un mal classé. Incapable de gagner le moindre match en Ligue 1 depuis le 25 octobre dernier, le club breton sera attendu au tournant samedi face à l’ASSE et un premier succès pour Jorge Sampaoli ferait le plus grand bien sur le plan comptable avant de jouer contre deux autres équipes mal classés avant Noël, à savoir Nantes et Angers.