Rennes ‍: Onze défenseurs centraux, il n'a pas peur ‍!

L'été dernier, Hans Hateboer a quitté l'Atalanta pour rejoindre Rennes. Sa première saison en Bretagne n'est pas de tout repos avec un classement décevant, trois entraîneurs et un effectif presque illisible. Toutefois, cela n'effraie pas le Néerlandais en vue du futur.

Cette saison, le classement de Ligue 1 était presque facile à prédire. Tous les gros budgets sont devant avec le PSG champion devant Monaco, l'OM, l'OL, Nice et Lille impliqués dans la course à l'Europe. Ne manque qu'une équipe dans ce groupe de tête, le Stade Rennais. Les Bretons sont les seuls à ne pas avoir tenu leur rang cette saison. Seulement 12e, Rennes a même flirté avec la zone rouge pendant plusieurs semaines. Ce n'est pas le scénario anticipé par Hans Hateboer. Le défenseur néerlandais de 31 ans a quitté l'Atalanta pour la Bretagne l'été dernier dans le but de jouer les premiers rôles en Ligue 1. Ses espoirs ont été vite douchés, pas son optimisme.

Hateboer veut s'imposer à Rennes

Malgré une saison difficile et trois entraîneurs différents, Hans Hateboer entend s'inscrire sur le long terme à Rennes. Ce n'est pas gagné car Habib Beye l'utilise beaucoup moins que Jorge Sampaoli et surtout parce que le club breton pourrait compter jusqu'à 11 joueurs en défense centrale (son poste cette saison) l'été prochain. Une forte concurrence qui ne l'inquiète pas du tout.

« Nous avons le nouveau centre d’entraînement, on a plein de place pour les nouveaux joueurs (rires) Peut-être que nous devrions aussi réfléchir à un système à six défenseurs, comme ça nous pourrions tous jouer ! (il rigole encore) Non, plus sérieusement, c’est aussi le football. Peut-être que tout le monde ne restera pas. J’espère que l’équipe prendra forme assez tôt, et non pas dans les derniers moments du mercato, comme l’été dernier. […] J’ai signé ici pour deux ans, avec beaucoup d’attentes. L’année ne s’est pas passée comme je l’aurais voulu. J’ai encore un an de contrat, et je veux réussir ici. Donc bien sûr, si on compte sur moi, je serai encore là », a t-il indiqué auprès de Ouest-France. La direction rennaise est prévenue, elle qui ne compte pas beaucoup d'éléments expérimentés comme le vainqueur de la Ligue Europa 2024 avec l'Atalanta Bergame.