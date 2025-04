Rennes ‍: Habib Beye joue son avenir au Havre

Dans : Rennes.

Par Quentin Mallet

Le Stade Rennais n’est pas le club le plus en danger de tous ceux qui participent à la course au maintien. Pour autant, avec un calendrier très difficile d’ici à la fin de la saison, les Rouge et Noir peuvent encore se faire peur.

Pour le Paris Saint-Germain, le championnat de France est déjà plié. L’actuel leader de Ligue 1 est déjà assuré d’être champion et en a même profité pour le célébrer au Parc des Princes. Pour une grande majorité des clubs restants, il reste encore de nombreux enjeux particulièrement importants. Si pour certains, c’est la qualification pour la Ligue des champions qui est visée, pour d’autres, c’est surtout le maintien en Ligue 1. En comptant Montpellier qui n’est pas encore mathématiquement relégué, huit clubs sont plus ou moins dangereusement classés par rapport à la zone rouge. Parmi eux, le Stade Rennais, lequel possède une légère avance, mais aussi un calendrier particulièrement délicat d’ici à la fin de la saison. D'autant que la prolongation d'Habib Beye est lié évidemment au maintien dans l'élite.

Le Stade Rennais ne dit pas encore « ouf »

Rennes n'est pas sauvé, Habib Beye plaide coupable https://t.co/Nx6tnJikgw — Foot01.com (@Foot01_com) April 6, 2025

À cause d’une saison très décevante, le Stade Rennais n’est pas assuré, à six journées de la fin, d’être maintenu en Ligue 1. Il faudrait un sacré concours de circonstances pour en arriver là, mais vu que tout est envisageable, Ouest-France rappelle que le calendrier des Rouge et Noir est assez éprouvant. « Une victoire pourrait suffire pour être vraiment tiré d’affaire. Et c’est là que le match au Havre dimanche, couplé éventuellement à la réception de Nantes le vendredi suivant, prend du relief. Le Stade Rennais jouera ensuite à Lyon, puis à Toulouse, puis recevra Nice, et terminera à Marseille. Vu son incapacité chronique à tirer des résultats contre des équipes mieux classées que lui, le SRFC aurait quand même intérêt à faire le job en Normandie », rappelle le quotidien régional.

Et pour cause, Le Havre, actuellement barragiste, n’a que 5 points de retard sur le Stade Rennais, tandis que le FC Nantes pourrait passer devant en cas de victoire lors du derby breton. Derrière, il faudra qu’Habib Beye et les siens assument les rencontres face à des équipes qui visent encore la Ligue des champions. Une victoire face au Havre lors de la prochaine journée de Ligue 1 devrait suffire à enterrer tous les risques de descente.