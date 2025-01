Furuhashi signe à Rennes, Jota fait ses valises

Dans : Rennes.

Par Claude Dautel

Le Stade Rennais a officialisé le départ de Jota au Celtic, et dans le même temps la signature de Furuhashi en provenance du club écossais.

Désormais barragiste, le club breton a accéléré son mercato puisque ce lundi Jota a quitté Rennes pour s'engager avec le Celtic. Et quelques minutes, c'est Kyogo Furuhashi qui s'est engagé pour deux ans et demi. « La venue de Kyogo est la volonté de tout un club. Il présente un profil technique qui vient renforcer le vestiaire. Il nous rejoint après un très beau parcours avec le Celtic et de nombreux trophées remportés en Écosse. Il laisse de très bons souvenirs là-bas, j’espère qu’il connaîtra la même efficacité et réussite sur les terrains avec le Stade Rennais. C’est un joueur très généreux, qui a le sens du collectif. Kyogo a joué plus de 30 matchs cette saison, il a pour sûr le rythme nécessaire au très haut niveau », a expliqué Arnaud Pouille, Président Exécutif et Directeur Général du Stade Rennais.