Rennes ‍: Jorge Sampaoli s'enflamme, il va pleuvoir des recrues

Dans : Rennes.

Par Quentin Mallet

Le Stade Rennais profite du mercato hivernal 2025 pour se renforcer et se relancer dans la course à l’Europe. Après l’arrivée de Seko Fofana, d’autres priorités ont été identifiées.

Dès l’ouverture du mercato hivernal 2025, le Stade Rennais a frappé fort en s’offrant Seko Fofana. Après un passage raté en Arabie saoudite, l’ancien Lensois a accepté le challenge rennais. En parallèle, le club travaille sur d’autres dossiers importants. La direction sportive, sous l’impulsion d’un Frédéric Massara fragilisé par son mercato estival raté, va devoir trouver les bons profils si elle veut permettre à Jorge Sampaoli de s’en sortir lors de la deuxième moitié de la saison.

Rennes a identifié ses besoins

« La présence de Jorge Sampaoli est une donnée importante dans ma signature à Rennes. »



« La présence de Jorge Sampaoli est une donnée importante dans ma signature à Rennes. »

Pour Seko Fofana, la présence de l'entraîneur argentin au Stade Rennais a constitué une motivation supplémentaire pour signer avec le club breton.

La défaite face à Nice pour la reprise post-trêve hivernale a permis de confirmer des besoins immédiats et importants. Le Stade Rennais cible logiquement un nouveau gardien de but pour remplacer un Steve Mandanda perdu. Mais ce n’est pas tout. TF1 indique que la direction sportive rennaise a identifié des carences importantes au poste de défenseur central tout comme au milieu de terrain. Jorge Sampaoli souhaite continuer avec son système en 3-4-3, lequel demande un axial imposant et expérimenté ainsi qu’un nouveau pivot au milieu de terrain pour épauler Seko Fofana.

Après une première moitié de saison délicate, le Stade Rennais n’est que la 11ᵉ meilleure défense du championnat. Un état de fait que la direction rennaise va tenter de corriger en recrutant des joueurs lui permettant d’apporter une plus grande sérénité dans l’arrière-garde. En attendant la suite, Jorge Sampaoli et ses hommes se préparent activement à la réception de l’Olympique de Marseille. Le premier contact avec son ancien club depuis qu’il est sur le banc de Rennes.