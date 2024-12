Rennes ‍: Entre Samba et Mandanda, c’est pas l’amour fou

Dans : Rennes.

Par Eric Bethsy

Sur le point de s’engager avec le Stade Rennais, Brice Samba va pousser Steve Mandanda sur le banc des remplaçants. La cohabitation entre les deux gardiens s’annonce difficile étant donné que l’ambiance n’était pas idéale pendant leur précédente collaboration à l’Olympique de Marseille.

Le Stade Rennais va frapper fort. Déçu de sa première partie de saison, l’actuel 12e de Ligue 1 s’apprête à réaliser deux gros coups sur le marché des transferts. Le milieu sous contrat avec Al-Nassr Seko Fofana devrait signer dans le cadre d’une opération estimée à environ 20 millions d’euros. Mais dans un premier temps, c’est Brice Samba qui va sûrement poser avec le maillot des Rouge et Noir. Le club breton s’apprête à finaliser son arrivée pour 15 millions d’euros sans compter les bonus. Autant dire que le portier du Racing Club de Lens deviendra le gardien numéro 1 à Rennes.

Mandanda devrait rester

Ce n’est pas une bonne nouvelle pour Steve Mandanda de nouveau rétrogradé sous les ordres de Jorge Sampaoli. Il n’y a pourtant pas de tensions entre les deux hommes, assure RMC. Leurs relations seraient mêmes excellentes. Après sa nomination en novembre dernier, le coach argentin a convaincu son gardien d’attendre la fin de la saison pour que la direction rennaise lui trouve une solution. Un départ de Steve Mandanda cet hiver n’est donc pas d’actualité. Le problème, c’est que la cohabitation avec Brice Samba s’annonce difficile. D’après nos confrères, les deux futurs coéquipiers entretiennent « une relation ni bonne ni mauvaise ».

10 ans après, Brice Samba 🇫🇷 et Steve Mandanda 🇫🇷 vont donc se retrouver du coté de Rennes. 😅#ExOM #TeamOM pic.twitter.com/YyBxPRJalu — Infos OM (@InfosOM_) December 28, 2024

Une manière de dire que ce n’est pas l’amour fou entre eux… On se souvient effectivement d’une déclaration de Brice Samba, déçu du traitement infligé par Steve Mandanda lorsqu’ils évoluaient tous les deux à l’Olympique de Marseille. « Steve, quand je suis arrivé à l’OM, je le connaissais et, pourtant ça n’a pas été aussi simple qu'on le pense, racontait l’ancien Caennais à L’Equipe. Les gens me disent : "Steve t’a aidé". Mais Steve, il était froid, il ne m’a pas aidé. J’ai du respect pour lui, sa carrière, mais il faut être clair par rapport à ça. » Ça promet.