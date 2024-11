Rennes ‍: La méthode Sampaoli, il vit un rêve éveillé

Dans : Rennes.

Par Hadrien Rivayrand

Le Stade Rennais version Jorge Sampaoli se déplacera ce dimanche sur la pelouse du LOSC en Ligue 1. Un énorme test que les coéquipiers de Ludovic Blas veulent réussir.

En pleine crise, le Stade Rennais a décidé de faire confiance à Jorge Sampaoli pour relever la tête. Les Bretons démarreront leur nouvelle ère par un déplacement difficile sur la pelouse du LOSC ce dimanche. Déjà, l'entraîneur argentin a commencé à donner ses premières consignes à ses joueurs. De quoi charmer Ludovic Blas. Si le joueur ne veut pas critiquer les méthodes de Julien Stéphan, il apprécie les manières de faire de l'ancien entraineur de l'OM et a déjà hâte de tout donner pour lui.

Jorge Sampaoli à Rennes, Ludovic Blas est déjà bluffé

Lors de quelques mots échangés avec Ouest France, le joueur du Stade Rennais a en effet déclaré sur le sujet : « S’il y a plus d’intensité ? C’est compliqué à dire, parce que je n’ai pas envie de dénigrer le travail des autres. Quand tu as un nouveau staff, il y a une nouvelle dynamique, donc ça se donne beaucoup plus sur les premières séances parce que tout est nouveau. On va dire que l’on travaille différemment, tout simplement ! Ça parle beaucoup, il y a beaucoup plus de voix, de tout, avec tout le staff. Ce sont beaucoup de pauses pour beaucoup d’explications et beaucoup d’échanges. Il arrive à un moment où il nous manque aussi beaucoup d’agressivité à la perte. Il veut inculquer ça : dès que l’on perd le ballon, essayer de vite réagir pour retrouver une équipe solide et compacte ». Ce sera l'heure de le montrer face au LOSC, une des équipes en forme de ce début de saison en Ligue 1. Treizièmes, les Bretons sont très décevants et loin de leurs ambitions du début de saison.