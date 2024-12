Rennes ‍: Sampaoli fait son marché au PSG et à l’OM

Dans : Rennes.

Par Guillaume Conte

Rennes a bien l'intention de changer le visage de son équipe cet hiver, et cherche de bonnes affaires chez les grands de la Ligue 1.

Déjà dans le dur la saison dernière, le Stade Rennais ne va pas mieux. Le changement d’entraineur n’a pas donné de résultats probants et de gros espoirs vont donc être misés sur le mercato afin de redresser la barre. Jorge Sampaoli ne manque pas d’idées, et s’il a tenté de faire venir son ancien acolyte à l’OM Gerson, il préfère désormais se concentrer sur des joueurs qui évoluent actuellement en Ligue 1. Rennes a parfois pioché à Nantes, Lorient, Lyon ou Lens pour se renforcer, mais cette fois-ci, le club breton monte en gamme et cible des joueurs à l’OM et au PSG.

Ça ne sent pas bon pour Mandanda

Selon les informations de L’Equipe, un nouveau gardien est recherché, car Steve Mandanda n’est pas dans les petits papiers de son entraineur argentin, comme c’était le cas à l’OM. Sampaoli veut un gardien plus jeune et avec un peu plus de mordant pour relancer l’équipe. Il a jeté son dévolu sur Arnau Tenas, qui ronge son frein au PSG et ne joue jamais depuis le recrutement de Matvey Safonov. L’Espagnol, champion olympique, est apprécié à Paris, mais un prêt pour lui donner du temps de jeu aurait du sens pour tout le monde.

A l’OM, Jorge Sampaoli rêve de récupérer le colosse Chancel Mbemba, dont les dirigeants veulent se défaire depuis six mois désormais. Le Congolais s’accroche à son contrat et le salaire XXL qui va avec, et il n’est pas dit qu’une offre de Rennes le fasse rêver. Même si l’idée de travailler avec le coach argentin pourrait le convaincre de quitter enfin l’OM. Pour le moment, la prise de contact n’a pas été plus appuyée que cela mais cela démontre que le club breton a toujours de grandes ambitions, et des moyens financiers capables de réaliser quelques jolis coups au mois de janvier.