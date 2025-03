Le PSG abattu et déconcentré, Rennes y croit

Dans : Rennes.

Par Eric Bethsy

Entre les deux matchs de sa confrontation face à Liverpool en Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain se déplacera à Rennes samedi. Peut-être le timing idéal pour les Rennais.

Si le public du Roazhon Park attend mieux dans le contenu, les résultats sont là. Depuis la nomination du coach Habib Beye, Rennes a enregistré quatre victoires en cinq matchs. Les Rouge et Noir espèrent maintenant poursuivre cette excellente dynamique lors de la réception du Paris Saint-Germain samedi. Le défi peut paraître inaccessible pour le Stade Rennais. Mais d’après le journaliste d’Ouest-France Guillaume Lainé, les Parisiens, entre les deux matchs de Ligue des Champions contre Liverpool, auront peut-être la tête ailleurs.

Un PSG sans doute remanié

« C'est la question qu'on se pose : trois jours après ce match très particulier contre Liverpool (0-1), et donc sachant que le match retour à Anfield aura lieu dès mardi, c'est-à-dire seulement trois jours après ce Rennes-PSG, est-ce que c'est le bon moment pour les prendre ? On imagine que sur le plan mental, ce qui s'est passé mercredi soir au Parc a quand même dû impacter un peu les joueurs, a deviné l’observateur rennais. C'est un coup d'arrêt malgré tout, malgré le très bon match qu'ils ont réalisé. Il y aura une équipe très remaniée contre Rennes évidemment, puisqu'on verra une équipe chamboulée à presque 80%, je pense, par rapport à celle qu'on a vue contre Liverpool. »

J-2️⃣, duel face au PSG ⚔️ pic.twitter.com/xMVoLoGTwy — Stade Rennais F.C. (@staderennais) March 6, 2025

« Mais les joueurs qui vont jouer, y compris les remplaçants supposés, ils seront aussi forcément penchés vers le match retour, a imaginé le journaliste. Donc oui, Paris a beaucoup de marge par rapport à Rennes. Paris est beaucoup plus fort, même les remplaçants. Après, il faudra voir quel Paris on verra et dans quel état psychologique. Est-ce qu'ils voudront appuyer au maximum pour se remettre un petit peu en confiance ? Ou est-ce qu'au contraire ils vont un peu gérer leurs forces et subir un peu le contre-coup du match aller ? C'est la question et pour l'instant, c'est vrai qu'on n'a pas trop la réponse. » Rappelons que le PSG reste invaincu en Ligue 1 après 24 journées.