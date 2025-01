Catastrophique à Rennes, il reçoit une grosse offre

Recruté par Rennes au FC Barcelone pour 10 millions d’euros l’été dernier, Mikayil Faye a totalement manqué ses débuts en Bretagne. Ce qui ne lui empêche pas de susciter la convoitise de gros clubs au mercato.

L’été dernier, le Stade Rennais a fondé de grands espoirs sur Mikayil Faye, recruté pour 10 millions d’euros au FC Barcelone. Le défenseur central sénégalais de 20 ans n’a jamais véritablement eu sa chance avec les pros en Catalogne et a donc tenté l’aventure en Ligue 1 pour lancer sa carrière. Le bilan est pour l’instant proche du fiasco pour le natif de Sedhiou, qui a joué neuf matchs et qui a récolté un carton rouge avec Rennes. Ses performances ne sont clairement pas à la hauteur et même si l’arrivée de Jorge Sampaoli pourrait aider à le relancer, l’inquiétude est de mise en Bretagne le concernant. Mais en période de mercato, tous les miracles sont possibles, y compris celui de revendre un flop à un très grand club européen.

🚨🔴⚫️ EXCL: Bayer Leverkusen made contact for Mika Faye as one of the three candidates for centre back position.



Bayer also have more experienced options in the list but appreciate Faye and it all depends on Rennes position. pic.twitter.com/53GV6ofZqE