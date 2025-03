Cette recrue de Rennes disparait avec une stat honteuse

Dans : Rennes.

Par Guillaume Conte

Rennes a dépensé gros pour se renforcer cet hiver. Histoire de changer la face de son attaque, le Japonais Furuhashi a été acheté sans parvenir à convaincre.

Une saison difficile, trois entraineurs avec trois styles différents, le Stade Rennais a connu des secousses comme rarement ces derniers mois. Habib Beye est désormais en charge et l’entraineur franco-sénégalais marche pour le moment sur l’eau avec quatre victoires en cinq matchs, même si la maitrise n’est pas toujours au rendez-vous. Il y a néanmoins du mieux et forcément, le nouveau technicien a trouvé ses repères, son onze de départ, avec ses bonnes pioches et ses victimes.

12 ballons touchés depuis janvier

Dans l'Hérault, le 𝗫𝗜 𝗥𝗼𝘂𝗴𝗲 𝗲𝘁 𝗡𝗼𝗶𝗿 pour défier le @MontpellierHSC 👥#MHSCSRFC pic.twitter.com/rYkneNcjRK — Stade Rennais F.C. (@staderennais) March 2, 2025

Kyogo Furuhashi en fait clairement partie. Alors que Arnaud Kalimuendo brille devant, le Japonais recruté tout de même pour plus de 10 millions d’euros en provenance du Celtic Glasgow a disparu de la circulation, et a même été totalement snobé contre Montpellier. Une remarque faite par Ryan McGinlay, supporter très suivi du club écossais, a provoqué l’étonnement dans le pays du chardon. « Kyogo Furuhashi était remplaçant sans entrer en jeu contre Montpellier. Son manager Habib Beye a fait cinq changements, et l’ancien du Celtic n’était pas concerné », explique ainsi que le fan du club de Glasgow, ce qui a provoqué des messages d’incompréhension, car il est rare de voir une recrue à ces niveaux financiers ne quasiment pas avoir leur chance. « Je ne comprends rien à ce transfert. Tant mieux pour nous mais bizarre », « un départ vraiment étranger », « Heureusement qu’il devait quitter le Celtic pour devenir international japonais », ont déploré les fans écossais qui ne comprennent pas comme Furuhashi est passé de l’homme fort de l’attaque du Celtic à jouer inutilisé à Rennes.

Ce ne serait toutefois pas le premier jour à avoir du mal à s’adapter au championnat de la Ligue 1, très physique. Le Japonais n’a joué que 83 minutes depuis son arrivée, ne touchant que 12 ballons depuis sa signature.