Rennes ‍: Habib qui ‍? Luis Enrique ne connaît pas Beye

Dans : Rennes.

Par Eric Bethsy

Complimenté par Habib Beye avant leur confrontation samedi, Luis Enrique aurait bien aimé rendre les louanges à son homologue du Stade Rennais. Mais l’entraîneur du Paris Saint-Germain ne connaît pas le Franco-Sénégalais.

Malgré la défaite (0-1), le huitième de finale aller de Ligue des Champions face à Liverpool a encore fait grimper la cote de Luis Enrique. Les Parisiens ont impressionné dans le jeu et leur entraîneur représente une référence pour ses homologues en Ligue 1 comme Habib Beye. « Il maitrise beaucoup d’aspect du jeu avec la volonté que son équipe soit imprévisible et capable de jouer dans plusieurs animations », a encensé le coach du Stade Rennais avant leur confrontation samedi.

𝑯𝒂𝒃𝒊𝒃 𝑩𝒆𝒚𝒆 : « Des joueurs avec de la personnalité »



💬 #SRFCPSG pic.twitter.com/a2zuL20FoX — Stade Rennais F.C. (@staderennais) March 7, 2025

Informé en conférence de presse, Luis Enrique a apprécié les mots de son futur adversaire. « Il n'y a pas de meilleur éloge pour moi, en tant qu'entraîneur, qu'entendre des professionnels du foot nous faire des compliments, a répondu l’Espagnol. Cela nous motive à aller de l'avant, à être encore meilleur. Dans ce monde si pessimiste, nous sommes ravis d’entendre des professionnels du foot dire du bien de nous. » Ne serait-ce que par courtoisie, Luis Enrique aurait pu encenser Habib Beye à son tour. Sauf que le technicien parisien est moins bien informé sur l’ancien coach du Red Star.

Luis Enrique répond cash

« Je ne connais pas l’entraîneur de l'équipe adverse, a-t-il avoué. Je n’étais pas dans ce championnat lors de ses expériences précédentes, j’entrainais d’autres équipes et lui aussi. Ils ont une dynamique très positive, ils sont très agressifs en défense sur les un-contre-un, ils prennent des risques, les joueurs sont très bien placés, ils sont à domicile et n'ont rien à perdre. Ils sont dans une situation confortable au classement. Pour eux, c'est un match qui présente tous les atouts pour nous compliquer les choses et essayer de nous battre. (...) Mais je ne peux pas analyser avec les matchs du précédent coach. » Avec Jorge Sampaoli sur le banc adverse, son discours aurait été plus élogieux.