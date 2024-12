Rennes ‍: Jorge Sampaoli craque pour un ailier turc

Dans : Rennes.

Par Guillaume Conte

Jorge Sampaoli a envie de secouer l'attaque rennaise au mercato hivernale, et le club breton prépare une offensive pour Oguz Aydin.

Parmi les premières réflexions après son arrivée à Rennes en urgence au mois de novembre, Jorge Sampaoli a clairement remis en cause le mercato effectué cet été, estimant que le club breton manquait de joueurs majeurs capables de faire basculer un match tout en s’intégrant à sa philosophie de jeu. Nul doute que cet hiver, l’Argentin tentera d’avoir gain de cause sur plusieurs dossiers. La presse turque dévoile qu’un premier nom est sorti du chapeau avec la volonté de recruter Oguz Aydin. Cet ailier de 24 ans évolue à Fenerbahçe, et Rennes va envoyer des observateurs pour le surveiller ce week-end, à l’occasion du gros match contre le Besiktas Istanbul, dans l’un des nombreux derbys de la Super Lig.

Un joueur déjà très suivi

🚨🆕 #Exclusive 🇹🇷 #Fenerbahçe

Ajax, Rennes and Sevilla scouts will watch Fenerbahçe's 24-year-old winger Oğuz Aydın in the derby match between Beşiktaş and Fenerbahçe. pic.twitter.com/wKjXonkv1b — Ekrem KONUR (@Ekremkonur) December 5, 2024

Le joueur né aux Pays-Bas réalise un début de saison concluant pour sa première année au Fener, lui qui arrive d’Alanyaspor, où il était le fer de lance de l’attaque. Sa valeur a forcément grimpé, et se situe entre 5 et 10 millions d’euros. Cardiff a tenté de le faire venir l’été dernier, et désormais ce sont Séville et l’Ajax Amsterdam qui sont également sur les rangs de ce joueur capable de jouer sur les deux ailes. Oguz Aydin risque donc d’être très suivi en ce mois de décembre, avant de voir si des offres concrètes vont se confirmer au mois de janvier, alors que l’attaque rennaise, qui s’est certes réveillée contre Saint-Etienne le week-end, manque tout de même énormément de liant et de percussion depuis le début de la saison.