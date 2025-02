Coup de chaud à Rennes, qui va payer le mercato ‍?

Dans : Rennes.

Par Quentin Mallet

Ce mercato de janvier a permis au Stade Rennais de refondre une très grande partie de son effectif pour essayer de relancer un club bien mal embarqué en championnat. Sous le feu des critiques, les dirigeants bretons se justifient.

Le mercato de janvier est généralement considéré comme un mercato d’opportunités. Beaucoup de clubs réajustent simplement leur effectif en fonction des besoins les plus urgents, lesquels peuvent survenir après des blessures importantes ou des méformes qui nécessitent de remplacer un joueur. Pour le Stade Rennais, cette fenêtre hivernale de transferts a surtout été l’occasion de refondre quasi totalement son équipe première. En cause, une première moitié de saison complètement ratée après un mercato estival 2024 qui l’était tout autant. Les Bretons ont d’ailleurs été particulièrement actifs puisqu’ils ont signé pas moins de dix recrues. Un état de fait qui fait jaser les supporters des clubs concurrents au maintien qui estiment que Rennes fausse le championnat. Pour éteindre toute polémique, Arnaud Pouille et Frederic Massara se sont expliqués devant la presse.

« C’était un mercato nécessaire compte tenu de la situation »

En conférence de presse, Arnaud Pouille et Frederic Massara se sont longuement exprimés sur le mercato du Stade Rennais. « C'était un mercato nécessaire compte tenu de la situation fin décembre. Frédéric pourra s’expliquer parce qu’il était là cet été et je suis arrivé en octobre. Il y avait pas mal de réajustements à effectuer, certains pour des joueurs qui étaient là avant cet été et d'autres pour des joueurs qui sont arrivés cet été et pour lesquels ça n'a pas matché », lance Pouille, jetant ainsi Massara en pâture.

Et ce dernier de se justifier. « Depuis cet été, on a vécu un changement de cycle évident qui a amené à beaucoup changer dans un seul mercato. La situation actuelle n'est pas celle à laquelle on s'attendait. On a été lucide et on a voulu apporter ces corrections pour faire en sorte que le club puisse repartir tout de suite. Les responsabilités, je me les prends toutes, mais il y n'a qu'un seul intérêt, c'est que l’équipe soit forte et qu'elle reparte. On sort d'un mercato qui a apporté des choses importantes pour le présent et le futur de cette équipe. On travaille dans un cadre parfaitement maitrisé. On a une projection à six mois et l'idée est de faire moins de mouvements à l'intersaison prochaine, de créer une base stable pour engendrer un nouveau cycle du club en Ligue 1 », explique pêle-mêle Massara. Avec dix recrues et huit départs en janvier, il n’y a plus qu’à espérer que la mayonnaise prenne réellement cette fois-ci. Pour rappel, Rennes est 15e de Ligue 1, aux portes des barrages.