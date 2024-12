SRFC ‍: Sampaoli lui ment, Mandanda va encore tomber de haut

Dans : Rennes.

Par Eric Bethsy

A son arrivée à Rennes, Jorge Sampaoli avait assuré que son passé avec Steve Mandanda n’aurait aucune influence sur leur nouvelle collaboration. Il s’agit pourtant d’un mensonge puisque l’entraîneur rennais espère changer de gardien pour la deuxième partie de saison.

C’était l’une des réponses les plus attendues. Dès sa présentation aux médias, Jorge Sampaoli avait été interrogé sur le cas Steve Mandanda. Personne n’a oublié le traitement que l’Argentin avait infligé au gardien à l’Olympique de Marseille. Le Français avait été rétrogradé au profit de Pau Lopez pour une question de profil. Mais les années ont passé et l’entraîneur récemment nommé à Rennes assurait que cet épisode n’aurait aucune influence sur leur nouvelle collaboration.

Le faux discours de Sampaoli

« J’ai une très bonne relation avec Steve, je l’aime beaucoup, rassurait l’Argentin le mois dernier. Nous avons toujours eu une relation très directe. Je suis heureux de le retrouver ici et il va nous aider à sortir de cette situation. » Jorge Sampaoli avait également vanté le leadership de Steve Mandanda, décrit 10 jours plus tard comme « un gardien courageux, qui possède un bon jeu au pied et qui comprend très bien le jeu. » Ses déclarations ont peut-être dissipé les doutes de l’ancien international tricolore. Mais ce dernier risque de tomber de haut dans les semaines à venir.

🚨 Info RMC Sport : malgré le discours officiel de Jorge Sampaoli, le courant n'est jamais vraiment passé entre l'Argentin et Steve Mandanda, à tel point que Rennes aimerait attirer un nouveau portier cet hiver.https://t.co/n8oKuyN4CY pic.twitter.com/yioFVuBxTC — RMC Sport (@RMCsport) December 6, 2024

En effet, RMC nous apprend que Rennes souhaite recruter un gardien cet hiver. La relation entre le technicien et le portier ne s’est jamais vraiment améliorée. A tel point que le successeur de Julien Stéphan attend la venue d’un potentiel titulaire. Rennes étudie notamment la piste de l’Argentin Walter Benitez, dont le contrat au PSV Eindhoven expire l’été prochain. Un dossier compliqué dans la mesure où l’ancien Niçois représente un cadre de l’équipe néerlandaise toujours en course pour une qualification en barrages de la Ligue des Champions. Malheureusement pour Steve Mandanda, ce n’est pas la seule cible de la direction.