Rennes et l'OM se marchent encore sur les pieds au mercato

Dans : Rennes.

Par Hadrien Rivayrand

Le Stade Rennais compte encore animer le marché des transferts cet hiver. Jorge Sampaoli a un coup de coeur sur un joueur évoluant du côté de l'Hellas Vérone : Reda Belahyane.

Rien ne va ou presque sportivement au Stade Rennais cette saison. La direction bretonne a néanmoins décidé de prendre certaines mesures. Parmi elles, la venue de Jorge Sampaoli comme entraineur. Du côté des joueurs, Brice Samba ou encore Seko Fofana sont venus renforcer l'effectif du Stade Rennais. Mais on peut encore s'attendre à des mouvements en Bretagne avant la fin du marché des transferts hivernal. Les pensionnaires du Roazhon Park apprécient tout particulièrement un profil évoluant en Serie A, en la personne de Reda Belahyane.

Le Stade Rennais ne manque pas de concurrence pour Belahyane

Selon les informations de L'Equipe, Rennes va en effet tenter le coup pour s'attacher les services de l'international marocain, sous contrat jusqu'en 2028 avec l'Hellas Vérone. Si les Bretons veulent avoir gain de cause dans ce dossier ambitieux, il faudra sortir le chéquier ou du moins, trouver la formule qui fait craquer le club transalpin. La Lazio a déjà fait une offre ferme pour Reda Belahyane avec un prêt assorti d'une option d'achat très facilement atteignable de 12 millions d'euros.

Aussi, l'Olympique de Marseille est dans le coup et surveille de près la situation, se retrouvant encore une fois face aux Rouge et Noir dans ce mercato de janvier. Le milieu de terrain défensif de 20 ans réalise une belle première partie de saison avec l'Hellas Vérone et pourrait être tenté par une nouvelle expérience en France, lui qui avait rejoint l'Italie en janvier 2024 pour 500 000 euros en provenance de l'OGC Nice. Plus de temps à perdre pour un Stade Rennais qui a besoin de résultats pour se relancer en Ligue 1. Après 17 journées disputées, les hommes de Jorge Sampaoli sont 14es avec 17 points.