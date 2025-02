Rennes ‍: L'Equipe du Soir applaudit l'anti-Sampaoli

Dans : Rennes.

Par Corentin Facy

Habib Beye a métamorphosé Rennes en seulement quelques jours. Avec deux victoires en deux matchs, le successeur de Jorge Sampaoli a déjà fait oublier l’Argentin, dont le passage en Bretagne aura été médiocre.

Viré trois mois après sa nomination sur le banc du Stade Rennais, Jorge Sampaoli n’aura pas marqué les esprits en Bretagne. L’entraîneur argentin a été débarqué en plein mois de janvier et c’est Habib Beye qui a été nommé à sa place. L’ancien entraîneur du Red Star a parfaitement débuté en Ligue 1 avec deux victoires de rang face à Strasbourg et ce week-end sur la pelouse de l’AS Saint-Etienne. L’ex-consultant de Canal+ fait déjà l’unanimité en Bretagne et au-delà grâce à son management positif qui tranche avec celui, très froid, de Jorge Sampaoli. Sur le plateau de la Chaîne L’Equipe, le consultant Régis Brouard a salué les débuts idéaux d’Habib Beye sur un banc de Ligue 1.

Habib Beye fait déjà l'unanimité

« Il a une qualité importante dans le foot d’aujourd’hui, c’est qu’il sait très bien s’entourer. Il se trompe rarement dans les gens qu’il prend avec lui, son staff a une grande importance, il y a beaucoup de compétences avec lui et c’est une qualité. Et puis à Rennes, il dégage une forme d’énergie. Il a un langage qui va bien passer avec la nouvelle génération. Il les comprend très bien, il utilise les bons mots pour les intégrer. Je ne suis pas surpris par les deux victoires. Peut-être que dans quinze jours, ce sera différent. Mais il est fait pour ça, il est habité par ça et je suis très heureux pour lui qu’il ait trouvé un club de Ligue 1 car c’était son ambition et son envie » s’est réjouit celui qui a notamment entraîné Rouen ou encore Bastia et Niort.

Dans les semaines à venir, le calendrier va se corser pour Rennes, qui va notamment affronter Lille, le PSG ou encore Lens d’ici un mois. Un bon moyen de se mesurer à plus fort pour Habib Beye, dont les débuts à Rennes provoquent en tout cas un vent d’optimisme. Ce qui tranche avec la courte période de Jorge Sampaoli au Roazhon Park puisque l’Argentin n’a jamais réussi à amener ne serait-ce qu’un vent d’optimisme en Bretagne.