Rennes fait pleuvoir les millions pour sa nouvelle priorité  

Dans : Rennes.

Par Corentin Facy

Après avoir payé 35 millions d’euros au total pour recruter Seko Fofana et Brice Samba, le Stade Rennais veut continuer à se renforcer. La nouvelle priorité du club breton est de recruter massivement en attaque.

Buteur contre l’OM samedi soir, Arnaud Kalimuendo a cruellement manqué au Stade Rennais en seconde mi-temps après sa sortie, nécessaire en raison d’un choc reçu à la tête. « Kalimuendo est largement au-dessus de la moyenne de l’effectif » reconnaissait d’ailleurs Jorge Sampaoli après la défaite face à Marseille (1-2). L’ancien attaquant du PSG et de Lens est toutefois beaucoup trop seul pour faire planer une menace au sein de l’attaque rennaise. Ludovic Blas et Amine Gouiri sont trop irréguliers et d’autres joueurs comme Jota ou Meister sont en instance de départ. La priorité du mercato hivernal est donc de recruter un ou plusieurs joueurs dans le secteur offensif désormais, comme le confirme le journal Ouest France dans son édition du jour.

OM : Rongier à Rennes, le coup de théâtre qui va mettre le feu https://t.co/VKCNBh1mDQ — Foot01.com (@Foot01_com) January 13, 2025

Le quotidien l’affirme, le Stade Rennais souhaite à présent recruter en attaque, une « priorité » aux yeux d’Arnaud Pouille, de Frederic Massara et de Jorge Sampaoli. « Il y a urgence » écrit d’ailleurs notre confrère Pierre Le Gall dans le journal local. Après avoir massivement investi pour recruter Brice Samba et Seko Fofana (35 millions d’euros au total), le Stade Rennais devrait encore mettre de gros moyens à disposition de sa direction sportive pour recruter, cette fois en attaque. Dans ce secteur de jeu, certains noms commencent à fleurir dans la presse dont celui de Denis Bouanga, sur le départ de Los Angeles et qui suscite la convoitise de l’actuel 14e de Ligue 1. Jorge Sampaoli espère en tout cas que les renforts vont vite arriver car le calendrier de Rennes s’annonce corsé avec la réception de Brest le week-end prochain avant un déplacement périlleux sur la pelouse de Monaco.