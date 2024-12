Surprise totale, Sampaoli garde Mandanda à Rennes ‍!

Dans : Rennes.

Par Corentin Facy

Le départ de Steve Mandanda ne semblait pas faire l’ombre d’un doute à Rennes, mais Jorge Sampaoli a finalement changé d’avis. Sauf énorme surprise, l’ex-capitaine de l’OM va rester en Bretagne.

Jorge Sampaoli n’est pas le plus grand fan de Steve Mandanda. Dire l’inverse serait un mensonge, quand on sait comment l’entraîneur argentin a fait fuir le gardien formé au Havre de l’Olympique de Marseille. A Rennes, la situation est tout de même différente car Sampaoli a besoin de joueurs d’expérience pour sortir d’une situation périlleuse, les Bretons étant en lutte pour le maintien. L’apport d’un joueur tel que Steve Mandanda pour sortir de la crise n’est pas négligeable et pourtant ces derniers jours, un départ du gardien de 39 ans est évoqué avec insistance. Mais ce vendredi en conférence de presse, l’entraîneur au bonnet a surpris tout le monde, en affirmant qu’il comptait à 100% sur Steve Mandanda pour la suite de la saison rennaise.

Sampaoli rassure Mandanda

« Pour moi, Steve réalise de bonnes performances. Il n’a pas de responsabilité (négative) dans les derniers résultats. C’est un joueur très professionnel pour qui j’ai énormément de respect et aujourd’hui, je ne me pose vraiment pas de questions sur l’identité du gardien. S’il y a des postes sur lesquels il faudrait réfléchir, ce sont d’autres postes que celui de gardien » a affirmé Jorge Sampaoli en conférence de presse avant le déplacement à Angers ce dimanche à 17 heures. Steve Mandanda peut donc être rassuré, à priori, il ne sera pas éjecté par le club breton lors du mercato hivernal. Ce qui ne veut pas dire que l’ex-capitaine emblématique de l’OM doit se reposer sur ses lauriers car son contrat expire en juin prochain et pour l’heure, on ignore si le Stade Rennais a l’intention de lui proposer une prolongation.