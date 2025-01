Sampaoli s'énerve, Brassier met le bazar à Rennes

Dans : Rennes.

Par Eric Bethsy

Poussé vers la sortie par l’Olympique de Marseille, Lilian Brassier pourrait rebondir en Ligue 1. Les difficultés du défenseur central n’ont pas refroidi le Stade Rennais qui va négocier la venue de l’ancien Brestois contre la volonté de son entraîneur Jorge Sampaoli.

Lilian Brassier a sans doute laissé passer sa dernière chance. Titularisé face à Strasbourg (1-1), le défenseur central de l’Olympique de Marseille a convaincu Roberto De Zerbi de l'aligner à Nice (défaite 2-0) dimanche dernier. Résultat, l’ancien joueur du Stade Brestois est retombé dans ses travers. Ses erreurs grossières ont entraîné le but de l’attaquant niçois Evann Guessand dès la 7e minute. Autant dire que l’entraîneur marseillais a mal digéré cette action.

Brassier, à quoi joue Massara ?

On se souvient que Lilian Brassier, déjà auteur d’une boulette contre l’AJ Auxerre (défaite 1-3) en novembre dernier, avait subitement disparu des plans de l’Italien jusqu’à devenir indésirable. L’Olympique de Marseille est donc ravi de constater que son flop a toujours la cote sur le marché des transferts. Et notamment du côté de Rennes où Lilian Brassier ne fait pourtant pas l’unanimité. D’après le journaliste de L’Equipe Mathieu Grégoire, le club breton s’intéressait davantage à deux autres Marseillais. Les Rouge et Noir avaient tenté de recruter Bamo Meïté l’été dernier, sans succès.

Sur le dossier du défenseur central, Rennes bascule dans l’irréel.

En juin 2024, Massara essaye d’embaucher Bamo Meïté (OM). Refus de Marseille.

En janvier 2025, Sampaoli aimerait Chancel Mbemba ou Meïté, mais pas Lilian Brassier. Et Massara pousse pour embaucher… Brassier https://t.co/Ps5o4RMoaz — Mathieu Grégoire (@Serguei) January 29, 2025

Puis au début de ce mercato hivernal, Rennes est revenu à la charge pour l’ancien Lorientais à la demande de son coach Jorge Sampaoli, également intéressé par Chancel Mbemba. Mais de manière inexplicable, le directeur sportif du Stade Rennais Frederic Massara fait le forcing pour s’offrir Lilian Brassier… Connaissant le personnage, l’entraîneur argentin risque de ne pas apprécier le choix de son supérieur très critiqué depuis quelques mois. Le SRFC subit effectivement les conséquences d’un recrutement estival complètement raté (Gronbaek, Kamara, Ostigard…). Le dirigeant italien se sait attendu au tournant et le cas Lilian Brassier n’arrangera rien.