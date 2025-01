Franck Haise à Rennes, l'énorme surprise de 2025

Dans : Rennes.

Par Quentin Mallet

Loin d’être heureux de la situation sportive de l’OGC Nice, Franck Haise est soupçonné de vouloir jeter l’éponge à l’issue de la saison. Le Stade Rennais compte bien en profiter malgré la récente signature de Jorge Sampaoli.

Tout juste arrivé sur le banc de touche du Stade Rennais, Jorge Sampaoli n'a pas signé un contrat à rallonge, puisque celui-ci l'emmène jusqu'en juin 2026. A l'heure actuelle, l'Argentin a encore bien du mal à relancer la machine rennaise, malgré les efforts de sa direction pour lui renforcer l'effectif. Résultat, Le Quotidien du Sport dévoile une brutale rumeur d’une possible arrivée de Franck Haise sur le banc des Bretons à l’issue de l’exercice. L’entraineur de l’OGC Nice a beaucoup de mal à vivre le manque d’ambitions sportives de ses dirigeants et est particulièrement déçu du décalage entre les promesses avant sa signature et la réalité d’aujourd’hui. De nombreux médias ont même évoqué la possibilité qu’il quitte le banc des Aiglons dès le mois de janvier, déçu par le désintérêt du propriétaire INEOS. Cet état de fait quasiment impossible, il faudra attendre l’été prochain pour le voir éventuellement partir. En cas de départ de Haise, le Stade Rennais pourrait en profiter.

Franck Haise à Rennes, la bonne surprise

En conférence de presse ce jeudi 9 janvier, Franck Haise a répondu à une question sur des soi-disant techniques de la part du Stade Rennais de l’attirer en recrutant certains de ses anciens joueurs. « Moyen subtil ou pas, Rennes fait son recrutement et veut améliorer son équipe. Des joueurs de qualités sont arrivés et il est possible que d’autres arrivent. Ils ont envie d’être ambitieux et font le recrutement pour. Que ce soit des joueurs que je connais, c’est un autre problème, mais je suis l’entraîneur de Nice », a déclaré l’actuel coach des Aiglons sans pour autant fermer explicitement la porte à un départ l’été prochain. Si le Stade Rennais fonçait sur Franck Haise, ce serait une immense surprise. Jorge Sampaoli et ses trois adjoints sont sous contrat pendant un an et demi. Les licencier pour prendre un nouveau staff serait particulièrement onéreux.