Pierre Sage à Rennes, l'énorme surprise ‍?

Dans : Rennes.

Par Corentin Facy

Jorge Sampaoli enchaine les mauvais résultats avec Rennes, où l’Argentin pourrait déjà se retrouver sous la menace. D’autant qu’un excellent coach est désormais sur le marché en la personne de Pierre Sage.

La série en cours est terrible pour le Stade Rennais, qui reste sur cinq défaites consécutives dont quatre en Ligue 1. Battu par Monaco samedi après-midi (3-2), l’équipe de Jorge Sampaoli a laissé entrevoir un léger mieux dans le jeu, mais la faiblesse défensive des Bretons est criante et malgré la nomination du technicien argentin, l’équipe a glissé à la 16e place avec seulement deux points d’avance sur Montpellier. Nommé le 21 novembre dernier en lieu et place de Julien Stéphan, l’ex-entraîneur de l’Olympique de Marseille semble déjà fragilisé.

Rennes : Sampaoli déjà viré, la menace plane https://t.co/VNs8gbrQZy — Foot01.com (@Foot01_com) January 26, 2025

Et contre toute attente, un entraîneur tout fraîchement viré par son club pourrait représenter une superbe opportunité pour les dirigeants du club breton. Répondant à un tweet d’un supporter parisien au sujet de Jorge Sampaoli, le journaliste Abdellah Boulma a publié une réponse énigmatique laissant clairement penser que Rennes pourrait se laisser tenter par la perspective de faire venir… Pierre Sage. « J'espère que Sampaoli sera encore sur le banc du Stade Rennais jusqu'au Rennes-PSG début mars… Ousmane Dembélé va lui montrer c'est qui l'autiste ! » a publié le compte parisien @PrinceduParc, ce à quoi notre confrère a répondu « À moins que Pierre Sage n’entre en scène ».

Rennes très attentif au cas Pierre Sage ?

Viré officiellement ce mardi matin par John Textor, qui souhaite nommer Paulo Fonseca à sa place à l’Olympique Lyonnais, l’entraîneur français de 45 ans est sur le marché et pourrait donc vite retrouver un poste en quelques jours ou semaines. Ce qui ne serait pas vraiment étonnant d’ailleurs tant le travail de Pierre Sage pendant un an a été souligné par les observateurs. Son licenciement par John Textor a provoqué une vague de déceptions voire d’indignations sur les réseaux sociaux et Rennes tient visiblement en très haute estime l’ancien adjoint d’Habib Beye au Red Star. Au point de l’envisager sur le banc breton à la place de Jorge Sampaoli très bientôt ?