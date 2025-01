Mercato Rennes propose des salaires qataris ‍!

Dans : Rennes.

Rennes a décidé de frapper très fort au mercato en ce mois de janvier. Les joueurs arrivent et il faut dire que les salaires offerts sont colossaux.

L’an dernier à la même époque, l’Olympique Lyonnais débutait un mercato assez incroyable avec une flopée de recrues venues de tous horizons pour éviter la relégation. Avec des dépenses démesurées, l’OL avait réussi à remonter la pente pour finir européen. Sans être dans une situation aussi dangereuse, le Stade Rennais entend bien également frapper très fort cet hiver, en mettant des moyens colossaux. Par le biais de voie de presse, il avait été révélé que François Pinault, le propriétaire du club breton, avait l’intention de mettre la main à la poche pour renforcer l’équipe et donner des moyens à la formation de Jorge Sampaoli.

Fofana, un salaire monstrueux

L’homme d’affaire français a tenu parole avec les deux premières recrues de l’hiver. Seko Fofana a quitté l’Arabie Saoudite pour revenir en Ligue 1, lui qui avait été le patron du RC Lens avant son départ inattendu vers le Golfe. Brice Samba a aussi été séduit par le projet rennais et surtout les moyens financiers mis à sa disposition, au point de demander aux « Sang et Or » de le laisser partir dès la fin du mois de décembre.

L’attrait pour le Stade Rennais a toutefois une explication très rationnelle. La formation du Roazhon Park a décidé de mettre le paquet financièrement et Jérome Rothen, dans son émission sur RMC, révèle que les salaires des recrues ont littéralement fait exploser les finances rennaises. Ainsi, selon l’ancien joueur du PSG et de l’AS Monaco notamment, Seko Fofana va émarger à 750.000 euros par mois avec son nouveau club. Et pour Brice Samba, ce sera 500.000 euros à chaque fin de mois. Le gardien de l’équipe de France va tout simplement doubler son salaire avec ce transfert, et on comprend mieux sa volonté de changer d’air cet hiver et de ne pas refuser une telle proposition.

Une loi du marché qui va forcément faire des remous, car la grille des salaires à Rennes va être totalement bouleversée. Et même celle de la Ligue 1 car, si on compare avec l’année 2024, le salaire versé à Fofana le ferait rentrer dans le bas du Top10 des joueurs les mieux payés de notre championnat, classement qui était jusqu’à présent uniquement réservé aux joueurs du PSG.