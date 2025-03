Rennes n’en a pas fini avec son fiasco à 15 ME

Dans : Rennes.

Par Eric Bethsy

Recrue la plus chère du Stade Rennais l’été dernier, Albert Grønbæk a été poussé vers la sortie en janvier. Le club breton n’a pas pour autant réglé le problème puisque Southampton, où le milieu offensif est prêté jusqu’à la fin de la saison, ne lèvera sûrement pas l’option d’achat.

Jusqu’au bout, la saison s’annonce difficile pour Rennes. Après une bonne série pour entamer l’aventure du nouveau coach Habib Beye, les Rouge et Noir ont été confrontés à leurs limites lors des défaites contre le Paris Saint-Germain (1-4) et à Lens (1-0). Le successeur de Jorge Sampaoli a encore du pain sur la planche, tout comme ses dirigeants. Cet hiver, le club breton et son président Arnaud Pouille ont tout fait pour rattraper les erreurs commises pendant le dernier mercato estival.

Le recrutement opéré par le directeur sportif Frederic Massara n’a fait que plomber les Rennais. Simple exemple avec le cas Albert Grønbæk (23 ans). Recruté pour 15 millions d’euros, l’ancien joueur de Bodø/Glimt était devenu le renfort le plus cher de Rennes l’été dernier. Le dirigeant italien semblait donc confiant quant à sa réussite en Ligue 1. Mais le Danois, malgré un talent indéniable, n’a pas réussi à s’imposer en première partie de saison. Le flop s’est retrouvé parmi les indésirables et presque contraint d’accepter un prêt avec option d’achat à Southampton, lanterne rouge de Premier League.

Grønbæk reviendra cet été

Rennes pouvait au moins espérer que son joueur se relance en Angleterre. Mais c’est tout l’inverse ! Là encore, Albert Grønbæk connaît des difficultés d’adaptation, lui qui n’est apparu qu’à cinq reprises, pour deux titularisations toutes compétitions confondues. D'où sa non-convocation en sélection danoise pendant ce rassemblement. Autant dire que les Saints, qui descendront sans doute en Championship au terme de l’exercice, ne lèveront pas l’option d’achat à environ 15 millions d’euros. Rennes devrait retrouver son milieu offensif cet été, moment où Habib Beye pourra à son tour se faire un avis sur le joueur.