Rennes ‍: Mandanda à la retraite, Samba s’en fiche royalement

Après leur passé commun à l’Olympique de Marseille, Brice Samba et Steve Mandanda sont à nouveau coéquipiers à Rennes. Cette fois, l’ancien gardien du Racing Club de Lens possède le statut de numéro 1 et risque de pousser son concurrent vers la retraite.

Parmi les nombreuses recrues du Stade Rennais cet hiver, Brice Samba fait partie des plus attendues. L’ancien gardien du Racing Club de Lens, dont le transfert a coûté près de 15 millions d’euros, a été choisi pour sa solidité et la qualité de son jeu aux pieds. Mais pour le moment, l’international français ne répond pas vraiment aux attentes. Brice Samba serait-il perturbé par sa collaboration avec Steve Mandanda ? On sait que les deux hommes n’étaient pas les meilleurs amis du monde à l’Olympique de Marseille.

Samba savait à quoi s'attendre

Dans une déclaration, le plus jeune des deux avait admis que son coéquipier n’avait pas facilité son quotidien. Leurs retrouvailles en Bretagne sont donc observées, d’autant que Brice Samba pousse Steve Mandanda vers un départ inévitable en fin de contrat l’été prochain… ou tout simplement à la retraite. Un chassé-croisé délicat à vivre ? « Non, ce n'est pas forcément délicat, a répondu le renfort des Rouge et Noir en conférence de presse. Quand le Stade Rennais m'a contacté, je savais un peu ce qui m’attendais. »

« Steve, j’ai eu la chance de le côtoyer à Marseille. On s’entend plutôt bien, le courant passe plutôt bien, a ajouté le dernier rempart d'Habib Beye. Mais après, vous savez, c'est le football qui est comme ça. Même moi, peut-être qu’un nouveau gardien viendra, qu’il sera plus performant et qu’il prendra ma place… Je n’en sais rien. En tout cas, il n’y avait pas d’appréhension, je n’avais pas peur, pas du tout. » On ne peut pas dire que Brice Samba soit touché par la situation de son coéquipier.