Rennes ‍: Sampaoli et Massara, la guerre est totale

Dans : Rennes.

Par Quentin Mallet

Malgré l’arrivée de Jorge Sampaoli sur son banc, le Stade Rennais continue de peiner en championnat. Des dissensions en interne entre le technicien argentin et Frédéric Massara, le directeur sportif du club breton, n’aident pas à améliorer les choses.

Le Stade Rennais avait cruellement besoin d’un renouveau au moment du licenciement de Julien Stéphan. Les Bretons flirtaient alors avec la zone rouge malgré un effectif plus compétitif que les équipes de bas de tableau. Pour tenter de créer un choc psychologique et de prendre à contre-pied sa propre histoire, la direction rennaise a ainsi jeté son dévolu sur Jorge Sampaoli. Le bouillonnant entraineur argentin est donc vu comme l’entraineur de la rupture. Quelques semaines plus tard, la mayonnaise n'a toujours pas pris puisque le technicien breton a perdu 4 de ses 6 matchs de Ligue 1 déjà disputés. Pour faire mieux, l’ancien entraineur de l’OM estime qu’il a besoin de nouvelles recrues. Sauf que des désaccords avec Frédéric Massara, le directeur sportif, génèrent des tensions au sein du club. Une guerre interne qui freine les ambitions rennaises.

Sampaoli et Massara, un duo qui ne fonctionne pas

Selon les informations de L’Equipe, Jorge Sampaoli serait prêt à aller jusqu’au conflit avec son directeur sportif pour pouvoir obtenir gain de cause. Frédéric Massara n’est pas totalement d’accord sur l’identité des recrues souhaitées par l’entraineur argentin. L’inverse est d’ailleurs vrai aussi : quand Sampaoli propose un dossier, Massara le rejette ; quand Massara propose un dossier, Sampaoli le rejette. En outre, le technicien rennais aimerait pouvoir compter sur des recrues sud-américaines, dont certains joueurs qu’il a rencontrés par le passé. Sauf que le temps d’adaptation demandé généralement par les joueurs d’Amérique du Sud ne convient pas à la direction sportive qui préfère des profils de joueurs expérimentés en Ligue 1 et prêts à l'emploi.

Le mercato hivernal est donc un enjeu majeur pour les deux hommes. Frédéric Massara, qui a déjà pris du plomb dans l’aile à cause de son mercato estival 2024 complètement raté, pourrait bien ne pas sortir indemne de ces tensions avec Jorge Sampaoli.