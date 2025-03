Rennes ‍: Beye a dégoûté une recrue star

Dans : Rennes.

Par Mehdi Lunay

Cet hiver, Rennes a mis la main sur l'attaquant du Celtic Kyogo Furuhashi. Tout le monde a félicité les Bretons pour cette acquisition. Néanmoins, l'international japonais est finalement très peu utilisé par Habib Beye. De quoi lui donner envie de repartir en Ecosse.

Rennes a vécu une saison très pénible, devant se battre pour le maintien plutôt que pour l'Europe. Cependant, les dirigeants bretons ont tout fait pour rectifier le tir au mercato hivernal. Le Stade Rennais a recruté plusieurs joueurs et non des moindres. Seko Fofana et Brice Samba ont été les arrivées les plus médiatisées en France. Néanmoins, en Europe, le transfert du Japonais Kyogo Furuhashi a fait au moins autant de bruit. L'attaquant était l'une des coqueluches des supporters du Celtic. Auteur de 11 buts en une moitié de saison, Furuhashi en a inscrit 85 en tout en 4 ans avec le célèbre club de Glasgow. La Ligue 1 devait logiquement le craindre.

Furuhashi vers un retour au Celtic

Toutefois, elle l'a finalement rarement vu sur ses terrains. L'international japonais n'a disputé que 4 matchs, dont une fois seulement comme titulaire. Dernièrement, il a joué 20 minutes à Lens et 9 minutes contre le PSG. Un total inquiétant pour Furuhashi qui vise le Mondial 2026 auquel participera le Japon. Habib Beye lui préfère Arnaud Kalimuendo, Mousa Al Tamari et même le jeune Mohamed Kader Meité. Une concurrence fournie qui lasse l'attaquant japonais. Ce dernier veut déjà s'en aller selon le site Transfer Feed.

Kyogo Furuhashi has only played 83 mins for Rennes since his €12M move from Celtic 😳 pic.twitter.com/6cwvEsBg4C — J. Football Now (@j_football_now) March 7, 2025

Selon ces informations, Kyogo Furuhashi pourrait redevenir un joueur du Celtic Glasgow dans quelques semaines. Acheté 12 millions d'euros par Rennes aux Ecossais, il repartirait pour 3,5 millions d'euros seulement. Une somme modeste même pour le quatrième attaquant du club breton actuellement. C'est cependant la meilleure fin possible pour toutes les parties dans ce dossier.