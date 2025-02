Rennes c’est la Grande Bretagne façon Habib Beye

Dans : Rennes.

Par Guillaume Conte

Le Stade Rennais revit avec Habib Beye, qui impose sa vision très influencée par la Premier League des choses. Avec succès pour le moment.

Voilà des mois que Habib Beye attendait sa chance en Ligue 1, objectif qu’il n’avait pas masqué au moment de quitter le Red Star avec une accession en Ligue 2 la saison dernière. Sa patience a payé puisque, après avoir été cité proche de l’Olympique Lyonnais, Lens, Reims, Saint-Etienne ou Nantes, l’ancien défenseur de l’OM et de Newcastle notamment a pris les commandes d’un Stade Rennais bien mal en point. Avec un succès certain puisque les Bretons se sont sortis de la zone rouge grâce à deux victoires contre Strasbourg et Saint-Etienne. Tout n’a pas été parfait, loin de là, mais l’entraineur rennais a su insuffler ses valeurs de combativité, de jeu vers l’avant, et de projection pour faire mal à l’adversaire lors de ces deux rencontres. Une ambition totalement assumée comme l’explique Ouest-France, qui est revenu sur les premières semaines de Habib Beye en Bretagne. Et l’influence du football anglais est bien réelle pour le nouvel entraineur des « Rouge et Noir ».

Les demandes anglaises d'Habib Beye

𝘽𝙖𝙘𝙠 𝙩𝙤 𝙬𝙤𝙧𝙠 💥 pic.twitter.com/NGhq8AZLZQ — Stade Rennais F.C. (@staderennais) February 11, 2025

« Admirateur du foot anglais (il a joué notamment à Newcastle ou Aston Villa), Beye demande l’utilisation maximale de la largeur du terrain, avec des pistons positionnés hauts et des renversements de jeu fréquents. Les joueurs l’ont écouté à Saint-Étienne, en réduisant les intervalles défensifs dans l’axe, puis en utilisant bien l’espace et la vitesse d’Al-Tamari pour ouvrir les Verts », explique ainsi le quotidien régional, pour qui Habib Beye va tout de même voir son projet de jeu et ses récents résultats positifs être mis sur le grill à l’occasion des prochains matchs, notamment contre Lille. Un test qui permettra aussi de savoir si le club breton terminera la saison avec de nouvelles ambitions, ou s'il s'agira surtout d'aller chercher des points pour sauver sa peau en Ligue 1 sur les quatre derniers mois de compétition.