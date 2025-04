Rennes va virer Massara, son successeur a démissionné

Dans : Rennes.

Par Claude Dautel

Après seulement un an passé au Stade Rennais, Frederic Massara va quitter le club breton. Son successeur est d'ores et déjà connu et l'annonce pourrait intervenir rapidement.

Cette fois, le suspense est terminé, puisque Ouest-France confirme ce mercredi que les dirigeants du Stade Rennais ont décidé que Frederic Massara n'irait pas au-delà de l'actuel saison au poste de directeur sportif et que c'est bien Loïc Désiré, le responsable du mercato de Strasbourg depuis 2016, qui allait prendre la place du natif de Turin et s'occuper du recrutement pour la saison prochaine. Il est vrai que le bilan de Frederic Massara depuis qu'il est devenu directeur sportif de Rennes l'été dernier n'est pas bon du tout, et que la catastrophe a été proche, la venue d'Habib Beye sur le banc du Roazhon Park ayant permis d'éviter une catastrophe industrielle. « Loïc Désiré, lui, a eu plusieurs entretiens avec la direction du Stade Rennais puis l’actionnaire. Selon nos informations, un accord était dans les cartons depuis la semaine dernière, et l’affaire aurait été finalisée en début de semaine », précise le quotidien régional.

Rennes fait une bonne pioche à Strasbourg

Pour se libérer de club de Strasbourg, Loïc Désiré aurait même déjà envoyé sa lettre de démission aux dirigeants du club alsacien, afin que son préavis débute. Mais du côté de la famille Pinault, les choses sont très claires, c'est bien Désiré qui va s'occuper du prochain recrutement rennais, même s'il n'arrive que début juin. Concernant le timing, tout va dépendre de la volonté des responsables de Strasbourg de faciliter le départ de leur patron du recrutement, mais aussi des négociations en cours entre Rennes et Frederic Massara afin d'aboutir au départ de ce dernier. Ouest-France précise que du côté du Stade Rennais, on souhaite que tout se passe bien dans les deux cas, et même s'il faut repousser la passation de pouvoir de quelques semaines. Après une année pour le moins chaotique, les Rennais vont tenter de connaître une période un peu plus calme, et avec cette fois un mercato réussi.