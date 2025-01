Rennes ‍: Deux défenseurs arrivent, un premier nom révélé

Dans : Rennes.

Par Corentin Facy

Seizième de Ligue 1, le Stade Rennais est à l’agonie et l’arrivée de Jorge Sampaoli sur le banc n’a pas changé grand chose. L’entraîneur argentin attend encore des renforts d’ici la fin du mercato, notamment en défense.

La situation est grave à Rennes, qui reste sur cinq défaites de suite toutes compétitions confondues et qui s’enlise au classement. 16e avec seulement deux points d’avance sur Montpellier, le club breton est à l’agonie. La défense est notamment au coeur des préoccupations des dirigeants, qui ont bien conscience que Jorge Sampaoli ne fera pas de miracles avec des joueurs tels que Ostigard ou Hateboer. La priorité de cette fin de mercato est donc de renforcer la défense et selon Ouest France, l’état-major du Stade Rennais a une idée derrière la tête pour améliorer l’équipe sans se ruiner.

Gouiri reste à Rennes, l'opération maintien est lancée https://t.co/FAwYdqqexP — Foot01.com (@Foot01_com) January 27, 2025

Et pour cause, le média local révèle que le club breton souhaite faire revenir Jérémy Jacquet, prêté en Ligue 2 à Clermont depuis le début de la saison. Auteur d’une très bonne première partie de saison au Clermont Foot, l’international espoirs français de 19 ans fait actuellement l’objet de négociations entre les deux clubs afin que son prêt soit cassé. « Jacquet est considéré comme une alternative crédible aux maux actuels de la défense, reste à finaliser un accord avec Clermont, qui se bat pour son maintien en Ligue 2 et où Jacquet est un pion essentiel » écrit Ouest France qui précise qu’en plus du joueur prêté à Clermont, un second renfort est dans les tuyaux en défense.

Jacquet de retour à Rennes ?

En effet, Rennes pourrait à la fois récupérer Jacquet tout en misant en parallèle sur un défenseur « plus expérimenté ». L’idée est de rebâtir presque en intégralité la défense rennaise lors de ce mercato afin d’offrir plus de possibilités à Jorge Sampaoli en espérant un maintien sans trop trembler lors de la seconde partie de saison. En attaque aussi, il va y avoir du mouvement puisque nos confrères confirment la signature imminente de Kyogo Furuhashi en provenance du Celtic Glasgow pour environ 10 millions d’euros et le départ de Jota en Ecosse pour une somme légèrement inférieure. Il reste tout juste une semaine aux dirigeants du Stade Rennais pour apporter les modifications attendues à l’effectif.