Le mercato à 85 ME de Rennes fait un heureux

Dans : Rennes.

Par Eric Bethsy

Nommé entraîneur du Stade Rennais la semaine dernière, Habib Beye ne cache pas son enthousiasme. Le coach des Rouge et Noir se dit ravi du recrutement, alors que son prédécesseur Jorge Sampaoli se plaignait du travail de la direction.

Jorge Sampaoli n’aura même pas tenu trois mois. En plein mercato hivernal, l’entraîneur argentin a été invité à quitter le Stade Rennais. Ses résultats sportifs n’ont évidemment pas joué en sa faveur. Mais d’après le journal L’Equipe, ses désaccords avec la direction expliquent aussi son éviction. Le quotidien affirme que le technicien s’était opposé aux signatures de Brice Samba et de Lilian Brassier, en vain. Ses réticences n’ont pas plu aux dirigeants sans doute davantage emballés par l’enthousiasme d’Habib Beye.

Habib Beye est aux anges

Le nouveau coach des Rouge et Noir, lui, se dit entièrement satisfait après les 85 millions d’euros investis sur 10 recrues. « C’était une réflexion commune, a commenté l’ancien entraîneur du Red Star en conférence de presse. Bien sûr que certains départs ont été faits en amont et c’était déjà défini. Sur les recrues arrivées, ce sont des recrues validées dans une logique commune de réflexion avec Arnaud Pouille (le président) et Frédéric Massara (le directeur sportif). Je pense que c’est important qu’il y ait ce lien de confiance. »

𝙃𝙖𝙗𝙞𝙗 𝘽𝙚𝙮𝙚 : ''De la place pour la créativité''.



🎙️ #ASSESRFC pic.twitter.com/TFaiNGxN17 — Stade Rennais F.C. (@staderennais) February 7, 2025

« Ce sont des recrues identifiées par rapport à ce que moi je veux mettre en place au Stade Rennais. Comme vous l’ont dit le président et le directeur sportif, c’est aussi pour envisager l’avenir. C’est très cohérent dans ce qu’on a fait et je suis très satisfait du groupe à disposition, a confié Habib Beye, notamment ravi des arrivées d’Ismaël Koné et d’Ayanda Sishuba malgré leur manque de temps de jeu. On a été en lien avec leur club précédent et j'ai été très agréablement surpris par Ismaël, justement, la capacité sur les datas relevées sur les efforts, il est déjà prêt. Il en va de même pour Ayanda, ils sont à disposition. » Rennes a donc tout ce qu’il faut pour s’éloigner de la zone rouge en Ligue 1.