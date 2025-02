Encore une recrue à Rennes, un ancien espoir de Lens débarque

Dans : Rennes.

Par Corentin Facy

En difficulté en Ligue 1, le Stade Rennais profite de ce mercato hivernal pour se renforcer dans cette dernière ligne droite. Après Al-Tamari et Rouault, c’est le jeune Ayanda Sishuba qui débarque en Bretagne.

Les dernières heures du mercato sont palpitantes au Stade Rennais. Vainqueur de Strasbourg dimanche après-midi (1-0) pour la première d’Habib Beye sur le banc, le club breton profite de ce mercato hivernal pour rebâtir en partie son effectif. Brassier, Samba, Fofana, Rouault ou encore Al-Tamari sont arrivés… et ce n’est pas fini. Foot Mercato révèle à la surprise générale ce lundi que le Stade Rennais va accueillir dans les heures à venir Ayanda Sishuba, ancien grand espoir du RC Lens.

✅️🇧🇪 Le #SRFC a trouvé un accord avec le Hélas Verone pour Ayanda Sishuba, arrivé l'été dernier en provenance.



❌️⏱️ Le milieu offensif belge n'a pour le moment pas joué une seule minute en professionnel cette saison



(🗞 Foot Mercato)#SRFC pic.twitter.com/kArebU4Vbu — SRFC Roazhon (@srfcroazhon) February 3, 2025

Milieu offensif de 20 ans, l’international U19 de la sélection belge est parti au Hellas Vérone l’été dernier pour un peu plus de 2 millions d’euros, mais il n’a pas bénéficié du temps de jeu espéré en Série A (0 match de championnat). Une aubaine pour Rennes, convaincu par le potentiel du joueur et qui va donc le récupérer lors de ce dernier jour du mercato. Aucun détail financier n’a pour l’instant filtré en ce qui concerne ce deal mais il devrait s’agir d’un transfert définitif et non d’un prêt pour Ayanda Sishuba.