Seko Fofana arrive à Rennes, merci Sampaoli

Rennes.

Par Hadrien Rivayrand

ll y a quelques mois, Seko Fofana faisait le choix de quitter le RC Lens pour rejoindre Al-Nassr en Arabie saoudite. Une expérience lucrative mais loin d'être au niveau sportivement pour le milieu de terrain, proche d'un retour en France.

Seko Fofana avait fait le choix de l'argent au moment de quitter le RC Lens en 2023. Il pouvait disputer la Ligue des champions avec les Sang et Or mais l'Ivoirien a cédé aux sirènes de l'Arabie saoudite. Avec Al-Nassr, le milieu de terrain n'a cependant pas convaincu. Au point d'être prêté il y a quelques mois à El-Ettifaq. Conscient de la situation autour du joueur de 29 ans, des clubs français et européens tentent depuis de s'attacher ses services. Et l'un d'eux a apparemment fait un grand pas pour la signature de Seko Fofana.

Le gros coup du Stade Rennais ?

Selon les informations de Mohamed Toubache-Ter, confirmées par L'Equipe, le Stade Rennais va en effet tenter de signer Seko Fofana dans les prochaines heures. C'est notamment un souhait de Jorge Sampaoli, qui sait que sa formation a besoin de valeur ajoutée pour remonter le plus vite possible au classement de Ligue 1. Pour le journaliste Ahmed Aljadi, la venue de Fofana en France est même déjà actée, lui qui postait ces dernières heures via X : « La direction d'Al-Nassr vend le contrat du joueur de l'équipe Fofana à l'un des clubs de la Ligue française. La signature aura lieu demain en France. D'où la fin de son prêt avec le Club Al-Ettifaq ». Reste à connaitre les détails de l'opération mais un retour de Fofana en Ligue 1 serait assurément une bonne nouvelle pour tout le monde et un beau signal envoyé par la direction de Rennes à ses fans, plus qu'inquiets après la première partie de saison du club. A noter que les pensionnaires du Roazhon Park veulent boucler le deal le plus rapidement possible. La concurrence est forte dans ce dossier, qui reste très bien parti.