Seko Fofana « ‍cramé ‍», sale coup pour Rennes

Titulaire lors de la défaite à Troyes mercredi soir (1-0), Seko Fofana peine à retrouver son meilleur niveau, ce qui lui vaut déjà de sévères critiques et de sérieux doutes de la part de ceux qui l'ont affronté depuis son retour en France.

Recrue phare du Stade Rennais lors de ce mercato hivernal, Seko Fofana est arrivé d’Arabie Saoudite pour 20 millions d’euros et le club breton espérait revoir au plus vite celui qui a été un guide pour le RC Lens avant son départ il y a un an et demi. Sur le banc contre Nice et l’OM, l’international ivoirien avait signé deux entrées très neutres, mais les supporters du Stade Rennais attendaient la première titularisation de Seko Fofana pour se faire un avis plus poussé. Jorge Sampaoli a estimé que le déplacement à Troyes en 16e de finale de la Coupe de France était le bon moment pour faire démarrer l’ancien joueur de l’Udinese pour la première fois dans le onze de départ. Mais rien ne s’est passé comme prévu pour Rennes, battu par le pensionnaire de Ligue 2 tandis que la prestation de Seko Fofana n’a pas du tout été au niveau de ce que Jorge Sampaoli pouvait attendre.

D’après l’insider Mohamed Toubache-Ter, les débuts de l’ancien Lensois dans son nouveau club interrogent. Adversaires de Rennes lors des dernières semaines, Nice et l'OM ont été interloqués « Il a joué face à Nice et Marseille. Ils ont halluciné de sa condition physique… l’un m’a même confié « il est cramé, c’est pas le Fofana de Lens » Je pense qu’il faut être patient » a publié le spécialiste du mercato, qui a visiblement eu des échos assez alarmistes quant à la condition physique de celui qui a passé 18 mois dans le championnat saoudien sans véritablement y briller.

Recruté pour 20 millions d’euros au début du mois de janvier, l’ex-capitaine du RC Lens va rapidement devoir hausser son niveau de jeu s’il veut échapper aux critiques des supporters… et du staff de Jorge Sampaoli. Dans tous les cas, il faudra surement du temps au milieu de terrain de 29 ans pour retrouver son meilleur niveau et on peut aussi estimer que Jorge Sampaoli ne lui a pas fait de cadeau en le autant jouer si rapidement après sa signature, quand on sait par exemple le temps qu’il a fallu à Adrien Rabiot avant de retrouver des sensations après sa longue coupure l’été dernier.