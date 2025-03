Rennes ‍: Une très bonne nouvelle qui rapporte 10ME

Dans : Rennes.

Par Quentin Mallet

Lors de son grand ménage réalisé au cours du dernier mercat hivernal, le Stade Rennais en a profité pour envoyer des joueurs en prêt avec une option d’achat. C’est par exemple le cas de Leo Ostigard, lequel performe avec son nouveau club et qui devrait être définitivement transféré cet été.

La saison du Stade Rennais est particulièrement mouvementée. Le club breton a très mal démarré son exercice 2024-2025, au point d’être aujourd’hui coincé dans le ventre mou du championnat de France de Ligue 1. Forcément, le dernier mercato hivernal a été l’occasion de réaliser quelques ajustements, lesquels ont été conclus par l’arrivée d’Habib Beye sur le banc, en lieu et place de Jorge Sampaoli. Parmi les joueurs concernés par les mouvements, certains ont été définitivement vendus dès le mois de janvier, pendant que d’autres jouent aujourd’hui pour d’autres clubs que le Stade Rennais sous la forme de prêt. C’est par exemple le cas de Leo Ostigard, devenu indésirable après seulement quelques mois passés en Bretagne. Sa belle forme actuelle avec Hoffenheim va permettre aux dirigeants Rouge et Noir de récupérer une belle somme l'été prochain.

Ostigard s’éclate en Allemagne, tant mieux pour Rennes

Depuis son arrivée à Hoffenheim, Leo Ostigard retrouve des couleurs. Le défenseur central norvégien s’éclate plus que jamais dans le championnat allemand et enchaine les bonnes prestations. Une aubaine pour le Stade Rennais. Selon les informations de Ouest-France, l’actuel 14e de Bundesliga songe à lever l’option d’achat liée au contrat de prêt de celui qui appartient encore au club breton. Celle-ci s’élève vraisemblablement aux alentours de 10 millions d’euros. Une belle vente pour un joueur qui n’aura joué que 6 mois et qui avait coûté 7 millions d’euros à Rennes pour le faire venir de Naples. Au total, les Rouge et Noir disposent de pas moins de dix joueurs au poste d’Ostigard. Si le grand ménage qui s’impose encore peut déjà commencer par une belle entrée d’argent...