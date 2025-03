25 ME en jeu, Rennes déclare la guerre au PSG

Dans : Rennes.

Par Hadrien Rivayrand

Le Stade Rennais ne vit pas du tout la saison espérée malgré de grosses ambitions. Les Bretons veulent néanmoins rectifier le tir l'été prochain lors du marché des transferts.

Rennes est bien loin de ses objectifs du début de saison mais compte bien terminer son exercice de la meilleure des manières. Habib Beye joue aussi son avenir, lui qui doit impérativement prouver qu'il a le niveau pour une équipe de Ligue 1. Cet été, le Stade Rennais prévoit de nouveaux investissements afin de renforcer son effectif. Les Bretons ne veulent pas refaire les mêmes erreurs que dans les mois passés. L'un des postes que Rennes veut renforcer est le poste de latéral. Et les pensionnaires du Roazhon Park pourraient bien trouver leur bonheur en Belgique.

Le Stade Rennais veut envoyer un message fort

Selon les informations de Foot sur 7, Maxim De Cuyper a en effet tapé dans l'oeil de la direction rennaise. L'international belge de 24 ans est néanmoins très courtisé. Son club ne voudra pas entendre parler d'une vente à moins de 25 millions d'euros. Une somme importante même si le Stade Rennais peut se permettre cette petite folie. Mais si Rennes veut boucler l'arrivée de Maxim De Cuyper, il faudra faire vite et avoir les bons arguments. En effet, le natif de Knokke-Heist est aussi suivi par l'AC Milan et le PSG. Le club de la capitale veut une doublure de poids à Nuno Mendes et pourra aussi satisfaire les demandes du club belge. En tout cas, le Stade Rennais veut afficher ses ambitions et nul doute que l'arrivée d'un joueur du calibre de Maxim De Cuyper serait un signal fort envoyé à la Ligue 1. Ce serait aussi une belle réussite pour Frédéric Massara, qui doit faire jouer son réseau pour prouver qu'il est l'homme de la situation en Bretagne.