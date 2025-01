Rennes ‍: Manchester City précipite le départ de Kalimuendo

Le possible transfert d’Omar Marmoush à Manchester City cet hiver pourrait avoir des répercussions sur le mercato… du Stade Rennais, car Francfort cible Arnaud Kalimuendo en cas de départ de son attaquant.

Auteur de 13 buts et 8 passes décisives en 15 matchs de Bundesliga cette saison, Omar Marmoush est indiscutablement la sensation en Allemagne depuis plusieurs mois. Le buteur égyptien de 25 ans affole les compteurs à tel point que Manchester City souhaite le recruter lors du mercato hivernal. Des négociations se tiennent actuellement entre les deux clubs et pourraient aboutir sur un accord évaluée à environ 80 millions d’euros. Une superbe vente à venir pour Francfort, mais une perte colossale sur le plan sportif qu’il va falloir combler d’ici au 31 janvier.

🚨🦅 Arnaud #Kalimuendo is also a candidate for Eintracht Frankfurt should Omar #Marmoush move to Manchester City.



His development is highly regarded, but the feeling is that the 22-y/o striker from Stade Rennes is currently not at the top of the list for #SGE.@SkySportDE 🇫🇷🇨🇩 pic.twitter.com/ozUt14slTs