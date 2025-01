Gouiri reste à Rennes, l'opération maintien est lancée

Dans : Rennes.

Par Claude Dautel

Annoncé comme un possible renfort de l'Olympique de Marseille, Amine Gouiri devrait rester à Rennes pour participer à l'opération maintien.

En s'inclinant à Monaco, malgré un match plutôt intéressant, le Stade Rennais savait que cela pourrait avoir des conséquences brutales au classement de Ligue 1. Et c'est le cas, puisque ce lundi, l'équipe entraînée par Jorge Sampaoli se réveille à la place de barragiste avec seulement deux points d'avance sur Montpellier, relégable. Avant de recevoir Strasbourg, équipe en forme de la L1, et de se déplacer à Saint-Etienne où il n'est jamais facile de s'imposer, les dirigeants bretons veulent rapidement faire signer des renforts supplémentaires. Mais leur première décision concerne un joueur convoité par l'Olympique de Marseille, Amine Gouiri. Depuis quelques jours, le nom de l'attaquant rennais circule du côté du Vélodrome. Ce lundi, Ouest-France confirme que sauf énorme surprise, Gouiri restera à Rennes au moins jusqu'à la fin de la saison.

Rennes ne va pas laisser partir un tel attaquant

67’ : 𝗕𝗨𝗧 𝗥𝗢𝗨𝗚𝗘 𝗘𝗧 𝗡𝗢𝗜𝗥



La frappe d’Amine trouve le chemin des filets 🎯



≡ #ASMSRFC 3-2 pic.twitter.com/LjlmPjdSdU — Stade Rennais F.C. (@staderennais) January 25, 2025

Plutôt en vue samedi à Louis II, l'attaquant rennais a éludé les questions sur son avenir et sur la possibilité de rejoindre l'OM, mais nos confrères du quotidien régional pensent que l'affaire est réglée et qu'Amine Gouiri ne partira pas d'ici au 3 février. « Amine Gouiri, lui, semble parti pour rester (...) L'international algérien était dans les radars de l’OM, à la recherche d’un attaquant, qui a sondé Rennes. Lequel apprécie toujours Gouiri et ne serait pas enclin à donner suite, malgré la proposition d’échange de deux joueurs (Koné et Meïté ?). Le SRFC n’est notamment pas chaud pour accueillir le milieu Ismaël Koné, les échos sur son manque d’investissement à l’OM ayant résonné jusqu’en Bretagne… », explique Guillaume Lainé. Et cela, même si le Stade Rennais a fait signer Kyogo Furuhashi pour renforcer un peu plus son secteur offensif.