Rennes ‍: Seko Fofana un « ‍boulet surpayé ‍», la brutale attaque

Dans : Rennes.

Par Corentin Facy

Recrue phare du Stade Rennais cet hiver, Seko Fofana est pour l’instant un immense flop en Bretagne. Un terrible constat qui inquiète Pierre Ménès, lequel a de grosses craintes au sujet de l’international ivoirien.

Dans une situation inconfortable au classement en plein coeur de l’hiver, le Stade Rennais n’a pas hésité à mettre les moyens financiers sur la table pour renforcer son effectif lors du mercato hivernal. Brice Samba ou encore Lilian Brassier ont rejoint la Bretagne, mais c’est le transfert de Seko Fofana en provenance d’Al-Nassr qui a marqué les esprits. Les dirigeants rennais ont posé 20 millions d’euros sur la table pour faire venir l’international ivoirien, à qui ils ont offert un contrat de quatre ans et demi et un salaire supérieur à 500.000 euros par mois.

Des chiffres dingues, surtout pour un joueur qui paraît totalement hors de forme depuis son retour en France, au point de ne pas s’imposer dans le onze de départ depuis la prise de fonctions d’Habib Beye. Interrogé à ce sujet sur son compte YouTube, le journaliste Pierre Ménès n’a pas caché ses inquiétudes quant à l’avenir de Seko Fofana et aux conséquences de ce transfert colossal pour les finances du Stade Rennais. « La forme de Seko Fofana est inquiétante car c’est un joueur lourd. Ce n’est pas une critique, ça se voit, c’est un joueur puissant mais lourd, qui a très peu joué en Arabie saoudite et qui a donc besoin de temps pour retrouver la forme » a d'abord lancé Pierre Ménès dans son format digitale 'Face à Pierrot' avant de poursuivre.

Pierre Ménès très inquiet pour Rennes avec Fofana

« Depuis quelques matchs, Habib Beye ne le titularise plus donc s’il n’a pas de temps de jeu, ça va être difficile de retrouver la forme. On est un peu dans un cercle vicieux et de toute façon, je pense que c’est un transfert aberrant pour le Stade Rennais avec un joueur surpayé. Cela risque d’être bientôt un boulet pour le club » a analysé l’ancien journaliste vedette de Canal+, qui redoute l’accident industriel à Rennes en ce qui concerne Seko Fofana et son contrat XXL. De quoi soulever de vives inquiétudes chez les supporters, et probablement dans les semaines à venir pour les dirigeants du club breton.