Désespéré, Rennes pioche dans la réserve de Benfica

Dans : Rennes.

Par Eric Bethsy

Loin d’avoir terminé son recrutement, le Stade Rennais cherche un deuxième milieu de terrain après la signature de Seko Fofana. La presse portugaise affirme que les Rouge et Noir préparent une offre pour le jeune Rafael Luis, membre de l’équipe réserve de Benfica.

Rennes continue de s’enfoncer au classement. Après sa défaite à domicile contre l’Olympique de Marseille (1-2) samedi dernier, l’équipe entraînée par Jorge Sampaoli occupe seulement la 14e place de Ligue 1, avec un petit point d’avance sur le barragiste Saint-Etienne. Au lieu de regarder vers le haut, le club breton ferait mieux de garder un œil sur son rétroviseur. Ce n’est visiblement pas l’intention des dirigeants au vu des investissements réalisés en début de mercato hivernal.

Rennes tente un pari

Les Rennais n’ont pas recruté le gardien Brice Samba et le milieu de terrain Seko Fofana pour aller décrocher le maintien en fin de saison. D’autant que leur recrutement n'est pas terminé. Il faut notamment s’attendre à voir un nouveau renfort débarquer dans l’entrejeu. Ces derniers jours, on a beaucoup parlé de la piste menant à Valentin Rongier. Jorge Sampaoli apprécie toujours le Marseillais depuis leur passage commun dans la cité phocéenne. L’ancien joueur du FC Nantes sera néanmoins difficile, voire impossible à recruter puisque Roberto De Zerbi s’oppose catégoriquement à son départ. L’Italien avait même conseillé à Rennes d’aller chercher ailleurs.

Stade Rennais prepara uma proposta de empréstimo, com opção de compra, para apresentar ao Benfica por Rafael Luís, segundo o jornalista Bruno Andrade no @maisfutebol. pic.twitter.com/37gAEOE9J6 — Diário de Transferências (@DTransferencias) January 15, 2025

Il faut croire que les Rouge et Noir ont suivi le conseil. D’après le média portugais Maisfutebol, le pensionnaire du Roazhon Park s’intéresse maintenant à Rafael Luis. Ce milieu de 19 ans reste pour le moment méconnu. Et pour cause, le jeune talent évolue avec l’équipe réserve de Benfica, souvent en tant que remplaçant (7 titularisations en 16 matchs joués cette saison). Il s’agirait surtout d’un pari pour le Stade Rennais qui prépare une offre de prêt avec option d’achat pour l’international U20 portugais.