Seko Fofana arrive à Rennes, accord trouvé ‍!

Dans : Rennes.

Par Claude Dautel

Cette fois, il n'y a plus aucun doute, Seko Fofana sera bien un joueur du Stade Rennais à partir du mois de janvier. Le milieu de terrain ivoirien a passé sa visite médicale ce lundi à Paris.

Le dossier Seko Fofana a rapidement avancé du côté du Roazhon Park puisque 48 heures après avoir appris l'intérêt de Jorge Sampaoli pour l'ancien joueur du RC Lens, on sait désormais que le milieu de terrain de 29 ans a passé ces dernières heures sa visite médicale à Paris, dernier préalable à la signature de son contrat avec le Stade Rennais. Selon Benjamin Quarez, journaliste du Parisien, Seko Fofana devrait signer avec le club breton dès l'ouverture du mercato d'hiver, le mercredi 1er janvier, et il sera même un joueur rennais avant Brice Samba, pour qui les négociations avancent bien, mais ne sont pas terminées. Du côté des dirigeants de Rennes, on a eu peur jusqu'au dernier moment que la signature de l'international ivoirien ne se fasse pas. En effet, le patron d'Al-Nassr, Guido Fienga, a quitté ses fonctions dimanche, et c'est lui qui négociait avec le club de Ligue 1 concernant le transfert de Seko Fofana.

Rennes a eu peur au dernier moment

Mais finalement, les discussions se sont conclues positivement et le joueur s'apprête à revenir dans le Championnat de France après une carrière très mitigée en Saudi Pro League. Pour ce transfert du milieu de terrain, que les Sang et Or avaient vendu 25 millions d'euros en juillet 2023, on évoque un montant proche de 20 millions d'euros payé par Rennes au club saoudien d'Al-Nassr. Un beau cadeau pour le nouvel entraîneur argentin du Stade Rennais, lequel a visiblement convaincu ses dirigeants qu'il fallait apporter de l'expérience dans le vestiaire afin d'éviter un accident industriel possible, Rennes étant douzième de Ligue 1 avec une toute petite marge d'avance sur la zone rouge. La signature de Seko Fofana est le premier gros coup rennais lors de ce mercato d'hiver, mais visiblement pas le dernier.