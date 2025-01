Rennes ‍: Pierre Sage et Habib Beye, l'après-Sampaoli a débuté

Dans : Rennes.

Par Guillaume Conte

Nouveau bouleversement au Stade Rennais, qui se prépare à virer Jorge Sampaoli et cherche déjà son remplaçant parmi les entraineurs libres.

C’était le 11 novembre dernier, le Stade Rennais nommait Jorge Sampaoli comme entraineur pour essayer de redresser la barre d’une saison compliquée. 80 jours plus tard seulement, l’entraîneur argentin va prendre la porte, L’Equipe et Fabrizio Romano annonçant que les dirigeants bretons cherchent à trouver un accord rapidement pour le libérer. Un terrible échec de plus alors que le mercato estival a été catastrophique, et que celui effectué cet hiver ne convainc absolument personne avec des joueurs à bout de souffle. Le choix du prochain entraineur sera donc crucial et selon RMC, deux techniciens qui travaillaient ensemble il n’y a pas si longtemps, sont en concurrence.

Deux entraineurs libres, Rennes fonce

Il s’agit de Pierre Sage, viré par l’OL cette semaine et qui se retrouve donc libre de tout engagement dans un timing assez exceptionnel. Le technicien français a l’avantage d’avoir déjà connu la saison dernière une situation catastrophique avec Lyon, qu’il a réussi à redresser de façon spectaculaire. Il possède en outre une très bonne image et une connaissance de la Ligue 1 non négligeable, en plus de ne pas être non plus un entraineur parmi les mieux payés du pays. L’autre piste mène à Habib Beye, dont le nom sort à chaque fois qu’un changement d’entraineur est évoqué. Le Sénégalais était prêt à prendre la place d’Antoine Kombouaré, avant que les discussions avec la famille Kita ne se compliquent à Nantes. Pierre Sage était l’adjoint de Habib Beye au Red Star par le passé (voir photo), et les deux hommes s’estiment beaucoup même s’ils sont en concurrence pour ce poste.

Deux techniciens libres donc, et avec qui Rennes peut discuter en attendant de trouver un accord avec Jorge Sampaoli, histoire de ne plus perdre de temps dans une saison qui tourne à la catastrophe.