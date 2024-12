Rennes accélère pour Ziyech, son salaire est colossal

Dans : Rennes.

Par Mehdi Lunay

Malgré la venue de Jorge Sampaoli, le Stade Rennais devra être très actif au mercato de janvier pour sauver sa saison. Les Bretons ne traînent pas sur ce volet, étant proches de recruter la star marocaine Hakim Ziyech.

Englué dans la seconde partie de classement en Ligue 1, Rennes parviendra t-il à accrocher une place européenne cette saison ? La mission semble périlleuse pour le nouvel entraîneur Jorge Sampaoli. Le bouillant argentin a des idées tactiques ambitieuses pour relancer les Rennais mais pas forcément l'effectif adéquat pour les appliquer. Une forte remontée au classement ne se fera pas sans quelques recrues de poids au mercato hivernal. Sampaoli l'a bien compris et il met la pression sur sa direction pour aller chercher une star oubliée du football européen.

Un Ziyech peu gourmand ira à Rennes

Cette cible se nomme Hakim Ziyech selon le média marocain Le 360 Sport. Passé par l'Ajax et Chelsea, l'ailier de 31 ans évolue à Galatasaray mais il ne fait plus partie des plans de son entraîneur. Tenté par un départ à court terme, il représente une opportunité intéressante pour le Stade Rennais d'autant que son contrat dans la formation stambouliote se termine en juin prochain. De quoi récupérer Ziyech pour une indemnité de transfert plus faible qu'attendue initialement.

🚨EXCLUMERCATO🚨



📌Jorge Sampaoli aurait insisté pour recruter Hakim Ziyech au Stade Rennais. Des discussions ont déjà eu lieu, notamment sur son salaire.



📌Ziyech ne serait pas opposé à un transfert, visant à retrouver sa forme et sa place en sélection pour la CAN 2025. pic.twitter.com/bE8WtC6wWq — Anas Zabari (@anaszabarii) December 13, 2024

Néanmoins, cela ne fait pas du Marocain une piste bon marché. En effet, il touche près de 3 millions d'euros de salaire annuel à Galatasaray. En contact avec l'entourage du joueur depuis plusieurs jours, la direction rennaise négocie activement pour une diminution salariale en Bretagne. Un point de blocage avant un possible transfert retentissant pour le Stade Rennais. Séduit par la piste bretonne, Ziyech n'a aucun intérêt sportif à être gourmand financièrement. Il a besoin de temps de jeu pour être titulaire en sélection marocaine lors de la CAN 2025 prévue à domicile.